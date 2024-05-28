Özgür Özel'den Gezi Direnişi mesajında 'özgürlük' vurgusu: Ülkenin normalleşmesi önündeki en büyük fırsat

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi direnişinin 11. yıldönümünde yayımladığı mesajda; Gezi davası tutuklularının serbest bırakılmasını istedi. Özel, "Ülkenin normalleşmesi önündeki en büyük fırsattır" dedi.

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Özgür Özel'den Gezi Direnişi mesajında 'özgürlük' vurgusu: Ülkenin normalleşmesi önündeki en büyük fırsat

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi eylemlerinin 11’inci yılı dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel, "Son yılların en barışçıl, en geniş katılımlı sivil eylemi Gezi 11 Yaşında. Gezi sürecinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum" dedi.

Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Son yılların en barışçıl, en geniş katılımlı sivil eylemi Gezi 11 Yaşında. Gezi sürecinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum. Haksız yere cezaevinde tutulan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala'nın bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları ülkenin normalleşmesi önündeki en büyük fırsattır."

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