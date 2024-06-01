Özgür Özel: Tayfun Kahraman hepimizin yerine yatıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 17. genel kuruluna katıldı.

Konuşmasında, Gezi Direnişi'nin 11. yıl dönümüne atıfta bulunan Özel, "Birazdan buradan çıkıp İstanbul'da bir kreşe gideceğim. O kreşte bir mezuniyet var. O çocuğun babası Tayfun Kahraman. Hepimizin yerine yatıyor" dedi.

"BİRAZDAN BİR MEZUNİYETE GİDECEĞİM"

Genel kurulda konuşma yapan Özgür Özel, "Birazdan buradan çıkıp İstanbul'da bir kreşe gideceğim. O kreşte bir mezuniyet var. O çocuğun babası o çocuğu o kreşe hiç bırakamadı, hiç alamadı. O çocuğun babası benim yerime bir şey yapıyor, ben de onun yerine kızının mezuniyetini izlemeye gidiyorum. O çocuğun babası Tayfun Kahraman. Hepimizin yerine yatıyor" dedi.

"DİRENDİLER, ÇOĞALDILAR"

Gezi Direnişi ile ilgili de konuşan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Dozerler gelince önüne geçtiler, çadır kurdular. Çadırlarını FETÖ'cüler yaktı. Direndiler, çoğaldılar, 100 oldular, bin oldular, 10 bin oldular, 81 ilde 85 milyon oldular. Tayfun Kahraman, 'Başbakan Türkiye'ye gelmesin, yönetimi bize devredin' demedi. Deseydi darbeci olurdu.

Ağaçları kesmeyin, Topçu Kışlası yapmayın, AVM yapmayın, silah atar gibi gaz bombası atmayın, bu talimatları veren İstanbul, Ankara, Hatay emniyet müdürlerini görevden alın, gözaltına alınanları serbest bırakın dedi. Üç emniyet müdürü de 15 Temmuz'da darbeye kalkıştı."

"ATATÜRK’ÜN YOLUNDAN SAPMADAN BİRİNCİ PARTİ OLDUK”

Seçimin ardından ilk kurumsal ziyareti ADD'ye yaptıklarını ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan sapmadan CHP'yi birinci parti yaptıklarını belirten Özel, ADD'ye ilişkin şunları söyledi:

"Biz Atatürk’ün yolundan sapmadan kurucu değerlerimizden taviz vermeden, seçimleri kazanmak için başkaları gibi olmadık yollara sapmadan, kendimiz olursak kazanamayız, kapsayamayız şeklindeki özgüvensiz bir siyasete yönelmeden, CHP’nin kuruluş ilkeleri, yakamızda gururla taşıdığımız altı okun her birisinden gurur duyarak, her birisine sahip çıkarak, sizlerin emekleri ve gayretleri ile partimizi birinci parti yaptık."

'HİÇBİR CHP’Lİ ATATÜRK’ÜN DERNEĞİNE SAHİP ÇIKMAKTA TEREDDÜT ETMEYECEKTİR'

“Buradan sonra biraz önce İnönü Vakfı için söyledim. Sosyal Demokrasi Derneği için söyledim. Çağdaş Yaşam için söyledim. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı için söyledim. Buradan bir kez daha söylüyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği’nin bütün üyelerine başkanlarımız, Türkiye’nin dört bir yerindeki Atatürkçü Düşünce Dernekleri de başkanlarımıza emanettir. Bu bina sevgili Mansur Yavaş’ın gayretleri, iradesiyle bu hizmeti yapmak için tahsis edildi. Bu çok önemli bir yaklaşımdır. Bütün belediye başkanlarımız, Atatürkçü, laik, çağdaş herkese sahip çıkmak, Atatürkçülüğü savunan, anlatan, Atatürkçüleri örgütleyen sizlere hizmet etmek durumundadır."