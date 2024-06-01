Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Yumuşama' adı altında kırmızı çizgilerimizden ödün verecek değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, 'yumuşama' tartışmalarına ilişkin yaptığı yorumda, kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacaklarını söyledi. Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında, "Biz yumuşama adına duruşumuzdan, hassasiyetlerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de taviz vermesini beklemiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz istişare toplantımızda olduğu gibi sizlerin kıymetli fikirlerini alacağız."

"Ayrımcılık yapmadan herkese kulak verdik, demokrasinin gücenmesi adına söyleyecek sözü olan herkese, her görüşe kapımızı ve gönlümüzü açtık"

“Yapıcı, yol gösterici eleştiriye her zaman açık olduk."

“Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize mazhar olamaz.”

"Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın surlarında gedik açılmasına da fırsat vermeyeceğiz."

'ÇARŞININ PAZARIN NABZINI TUTTUK'

"Sivil toplum kuruluşlarımızla kanaat önderlerimizle istişare ettik. İlim adamlarımızla, akademisyenlerimizle, gençlerimizle istişare ettik. Türkiye'nin nüfusunun yarısını oluşturan kadınlarla, hanım kardeşlerimizle istişare ettik. Sanayicilerimizle, üreticilerimizle, emekçi kardeşlerimizle istişare ettik. Saçlarını ülkemize ve milletimize hizmet yolunda ağartmış büyüklerimizle, emeklilerimizle istişare ettik. Türkiye'nin selameti ve geleceği için söyleyecek sözü, görüşü, eleştirisi ve teklifi olan her bir insanımızla istişare ettik. Sokağın sesine kulak verdik. Çarşının, pazarın nabzını tuttuk. Hiç kimseyi ayırmadan, ayrımcılık yapmadan herkese ulaşmaya çalıştık. Ne kendimizi ne çalışma arkadaşlarımızı ne partimizi sürekli aynı seslerin duyulduğu farklı fikirlere kapalı, yankı odalarına hapsetmedik.

85 milyonun tamamının bu toprakların birinci sınıf vatandaşı olduğunu, bu toprakların sahibi olduğunu vurguladı. Vatan hepimizindir, devlet hepimizindir.

Sadece oyunu aldığımız yüzde 52'nin değil, oyunu alamadığımız yüzde 48'in de beğenisine mazhar olduk.

'YUMUŞAMA' AÇIKLAMASI

31 Mart sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'de bizi ziyaret etti. Ben de arayı uzatmadan ziyarette bulunacağım. Kendisine siyasette yumuşamayı ifade ettim. Bunun bir tarafı iktidar ise muhalefettir. Biz kutuplaşmadan yana olmadık. Burada muhalefet kendisini samimi özeleştiriye tabii tutmalıdır. Bizim ittifak ortağımız olan MHP'nin de kırmızı çizgileri vardır. Aynı şekilde CHP'nin de kırmızı çizgileri olduğunu biliyoruz.

Biz yumuşama adına duruşumuzdan, hassasiyetlerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de taviz vermesini beklemiyoruz. Ancak yıkıcı, gerilimci siyaset Türkiye'ye geçmişte acılar yaşattı. Bizim siyasette referansımız hukuktur. Hukuk içinde olduğu sürece her türlü eyleme, eleştiriye saygımız sonsuzdur.