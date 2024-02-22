Özgür Özel, 'Lütfü Savaş'la devam' kararını nasıl verdiklerini anlattı

CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Siyaset insanla ve sözle yapılan bir iştir. Siyaset tercihtir. Bir tercih birini memnun eder birini etmez. Sizin attığınız bir adım birisi tarafından beğenilir, birisi tarafından beğenilmez. Bazen de birçok kişi tarafından eleştirilir. Varlığımızı demokrasiye borçluysak, burası bir krallık değilse bir kere muhalefet olacak ve muhalefet de eleştiriden muaf olamaz.

Tartışma aday belirleme sürecinde olur, geçer sonra herkes işine bakar. Artık işimize bakma dönemindeyiz.

Hatay meselesine gelince. Ben Hatay'da süreci kötü yönettiğimizi düşünmüyorum. Memleketim Manisa, oradaki bütün dengeleri biliyoruz. Memnuniyet anketimizi yaptık, adayı ilan ettik geçtik. Manisa'da ince eleyip sık dokuyacak bir durum yok. Ama Hatay yanlış yapamayacağımız bir yer. Hatay'da sadece siyaset yapmıyoruz. Hatay'ın bir travmasına anlayış gösteriyoruz. Hatay'ın duyguları var. Manisa'da bir anket yaptık, Hatay'da beş anket yaptık. Hatay'a üç farklı heyet yolladık. Hatay Büyükşehir, Türkiye'de Hatay'ı aşan bir noktaya geldi. Çünkü kendisi de depremzede olan belediye başkanımız, depremin ilk günlerinde yaşadığı travma, burnunun dibinde bir sürü mikrofon, bir mikrofona bir söz söylemiş büyüdü büyüdü bazı laflar. Hatay'da biz yüzde 20-30 arası oy alabiliyorken, Hatay'da önemli bir mücadele veren bir belediye başkanı var, bizim yaptırdığımız bütün anketlerde CHP'nin gösterebileceği en iyi aday. Bir yandan da belediye başkan adayımızın değişmesi yönünde sosyal medyada, 6 Şubat'ta Hatay'a gittik orada birtakım talepler var. İki karardan birini vereceksiniz. Bir tarafta Suzan Şahin, enkazın başında günlerce uykusuz ağlaya ağlaya bütün komşularını kurtarmaya çalıştığını görmüşüm. Son gün bir anket daha yaptık. Ankette Lütfü Savaş çıktı. Milletvekilleri, CHP'nin örgütleri 'Bu seçimi Lütfü Savaş'la alırız' dedi. Kendi taahhüdü, "Ben Hatay'ı AKP'ye bırakmayacağım, kazanacağım, bundan emin olabilirsiniz" dedi. Düşündük, taşındık, verdiğimiz karar Lütfü Savaş'la devam etme şeklinde oldu. Ben bu kararın bu kadar ince eleyip sık dokunarak olmasını kötü süreç yönetimi olarak düşünmüyorum.

Hatay'ın kaderi, Hatay'ın muhalif seçmenlerinin elinde. AKP'yle CHP kafa kafaya yarışıyor. 10 puan muhalif partilerde oy var, 20'ye yakın da kararsız veya protesto seçmen var. Bu seçmen, seçimin kaderini belirleyecek.

Lütfü Savaş'ı aday yapmayayım da Hatay'ı AKP mi alsın? Lütfü Savaş kazanıyor seçimi. Hatay'da kazanmak ve Hatay'ı AKP'ye teslim etmemek için yaptım.

Ayrıntılar geliyor...