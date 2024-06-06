Özgür Özel İsrail'in Gazze'de BM okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı

CHP lideri Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler okuluna düzenlediği saldırıyı lanetledi.

Özgür Özel İsrail'in Gazze'de BM okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''İsrail'in Gazze’de Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler okuluna düzenlediği saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Bu barbarlığa karşı uluslararası toplumdan daha fazla ses yükseltmesini bekliyoruz'' dedi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, 39 kişi yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel’in paylaşımı şöyle:

''İsrail'in Gazze’de Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler okuluna düzenlediği saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Bu barbarlığa karşı uluslararası toplumdan daha fazla ses yükseltmesini bekliyoruz.''

Kaynak: ANKA

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