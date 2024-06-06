Osman Gökçek’in Türkan Elçi’ye sarf ettiği sözler Meclis’i gerdi

GERÇEK GÜNDEM

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP’li milletvekilleri ile tartışırken “Aranızda ‘PKK terör örgütü değildir’ diyen Türkan Elçi’yi aday yaptınız” ifadelerini sarf etti. Elçi’yi hedef alan Gökçek’e sert tepkiler yükselirken; Meclis’te de gergin anlar yaşandı. Meclis tutanaklarında Gökçek’in “Türkan hanımla ilgili sözlerini geri al” diyen CHP’li milletvekili Okan Konuralp’ın “Hadi gel, hadi gel, gel!” diyerek ‘kavga etmeye çağırdığı’ anlaşılıyor. Gerginlik devam edince Meclis Başkanı oturuma ara verdi.

GÖKÇEK NE DEDİĞİNİ UNUTTU

Yeniden devam eden oturumda Türkan Elçi, hakkında sarf edilen sözlere yanıt vermek için söz istedi. Ancak AKP’li Gökçek, Türkan Elçi hakkında ifade kullanmadığını ileri sürdü. Elçi’ye söz verilmesine itiraz eden Gökçek, “Şu anda Türkan Hanım’ın ismini geçirdim mi efendim? Böyle bir adalet olabilir mi ya!” dedi.

Gökçek’in itirazı olsa da Elçi’ye söz verildi. Söz alan Elçi, AKP’li Gökçek’e şu sözlerle tepki gösterdi: “Arkadaşlar, öncelikle böylesi bir düzeysiz polemikte benim adımın geçmesinden dolayı esef duyduğumu bildirmek isterim. Burada kullanılan dilin, olumsuz dilin toplum üzerindeki menfi etkisinin nasıl olduğunu bilen bir vatandaşım; bunu söylerken vekil olarak söylemiyorum, vatandaş olarak dile getirmek istiyorum. Burada kullanılan dil toplumu bölüştüren, ayrıştıran, düşmanlaştıran bir dildir. Bu polemiklerden uzak durmamız gerektiğini bilen birisi olarak, bu kadar travmatik bir durumuma rağmen hiçbir zaman ben burada bir arkadaşımın kalbini kırabilecek veya kötü bir manaya gelebilecek bir söz bile sarf etmiş birisi değilimdir; bir yıllık bir zamandan bahsediyorum. Bırakın bir yılı, öncesine gidelim, dokuz yıllık bir travmadan, dokuz yıllık bir cinayetten bahsediyorum. Birileri basından veya nereden bulabilecekse ortaya çıkarsın, bizi inandırsın; benim dokuz yıldır topluma olumsuz bir etki yaratacak hiçbir konuşmam, bir açıklamam olmamıştır.

'TOPLUMA ZARARLI'

Gelelim, zatın sürekli benim adımı zikretmesiyle ilgili meseleye. Ben öncelikle kişinin topluma zarar verdiğini; toplum dışında, kendi grubuna da zarar verdiğini düşünüyorum. Öncelikle kendi grubundaki arkadaşlarının onu şakşaklayıp öne sürmesinden öte bence uyarmaları gerekir çünkü inanın ki bu dilin hiçbirimiz açısından bir avantajı yok. Bu dilden hepimiz zarar göreceğiz. “

Elçi’nin sözleri AKP’li vekillerce sık sık kesilse de devamında şunları kaydetti: “Arkadaşlar, şunu açıklama gereği duyuyorum: Sadece bu akşam bu oturumda kullanılan dille, polemikle alakalı değil; Sayın Gökçek’in geçmiş dönemde medyada da benimle ilgili, eşimle ilgili paylaşımları oldu. Buna rağmen burada bu kürsüye çıktığında ben hiçbir zaman kendisiyle muhatap olmamışım, muhatap olmayı da gerek görmüyorum çünkü muhatap olunacak bir yanı yok. Bu topluma zararlı bir kişi, bu kendi grubuna zararlı bir kişi.

Bu dakikadan sonra kesinlikle adım polemiklerde geçse bile ben polemiklerin tezahürünü bildiğimden dolayı söz hakkı bile talep etmeyeceğim. Öncelikle benimle ilgili özür dilemesi gerektiği yönünde de bir özür beklemiyorum; kendi grubumdan özür dilesin, toplumdan özür dilesin kendi yaptıklarından dolayı.”

TAHİR ELÇİ CİNAYETİ

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 kasım 2015’te Diyarbakır’daki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken polisin PKK’lıları kovaladığı sırada ateşlenen bir kurşunla can vermişti. Londra Üniversitesi Goldsmiths Koleji bünyesinde çalışan Forensic Architecture (Adli Mimarlık) isimli kuruluşun hazırladığı ayrıntılı teknik raporda Elçi’nin olay yerindeki üç polis memurundan birinin ateşiyle öldürülmüş olabileceği belirtilmişti. Soruşturmada, Elçi’nin hangi silahtan çıkan kurşunla vurulduğuysa tespit edilememişti.

Mecliste bir yılı aşkın bir zamandır, yaşanan her türlü polemikten özellikle uzak durmaya çalıştım. Polemiklerle gündem olmak, kendimi hissettirmek gibi bir derdim hiç olmadı. Dün gece mecliste Osman Gökçek’in bana sataşması üzerine söz almak zorunda kaldım.

Allah, Osman… pic.twitter.com/tCr1x27DAH — Türkan Elçi (@turkan_elci) June 6, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem