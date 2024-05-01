Özgür Özel, Erdoğan görüşmesi öncesi Kılıçdaroğlu'nu aradı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı Özgür Özel'den beklenmedik hamle. Erdoğan ile görüşmesi üzerinden Özel'i hedef alan Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'den beklenmedik bir telefon geldi. Oda TV'de aktarılanlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın AKP Genel Merkezi'nde görüşecek olan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi öncesi bugün; eskii CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.

Özel, görüşmenin çerçevesine dair bilgi verdiği önceki genel başkanların da görüş ve önerilerini aldı. Özel, daha önce Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı.