Erdoğan, yeniden Danıştay Başkanı seçilen Zeki Yiğit'i kabul etti

Danıştay Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçiminde, Yüksek Mahkeme, 4 yıl görev yapacak başkanı olarak yeniden Zeki Yiğit'i seçti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden seçilen Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada görüşmeden tek kare fotoğraf paylaşılarak; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i Çankaya Köşkü’nde kabul etti" denildi.

ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

10 Mayıs 1965'te dünyaya gelen Zeki Yiğit, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hakim adayı olarak göreve başlamış, çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yapmıştır.

Daha sonra Adalet Bakanlığı'nda görev alarak sırasıyla Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunan Yiğit, 2011 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçilmiştir. 2013 yılı itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu üyesidir.