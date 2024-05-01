İstanbul Valisi Gül'den 1 Mayıs paylaşımı

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, gözaltına alınan kişi sayısını bildirdi.

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İstanbul Valisi Gül'den 1 Mayıs paylaşımı

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde X hesabından art arda iki paylaşımda bulundu. Herhangi bir kutlama mesajı paylaşmayan Vali Gül, ilk paylaşımında 1 Mayıs tedbirleri için Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti. Gül, ikinci paylaşımında ise 1 Mayıs'ta gözaltına alınan kişi sayısını paylaşarak, 'Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz.' dedi.

Vali Gül'ün X hesabından yaptığı 1 Mayıs paylaşımları;

'TEDBİRLERLE GEÇİCİ RAHATSIZLIK VERDİĞİMİZ HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM'

'1 Mayıs tedbirleriyle, gözbebeğimiz İstanbul’umuzun zarar görmemesine büyük katkı sağlayan başta İçişleri Bakanımız Sn. Ali YERLİKAYA olmak üzere, mülki idare amirlerimize, emniyet müdürlerimize, jandarma ve sahil güvenlik komutanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize tüm kamu görevlilerine ve ferasetiyle her zaman dünyaya örnek olan 16 milyon İstanbullu hemşehrimize sonsuz teşekkür ederim.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aldığımız tedbirlerlerle ( ulaşım kısıtlaması vb.) geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dilerim.

Rabbim milletimiz ve devletimizi her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin.'

'DEVLET YARINA BIRAKIR AMA YANINA BIRAKMAZ'

'Hiç bir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz.'

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