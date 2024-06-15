Özgür Özel, 'Adalet Yürüyüşü'nün 7. yılında mesaj paylaştı: Mücadelemiz sürecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Yürüyüşü'nün 7. yılında mesaj paylaştı. Özel, "Adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek" dedi.

Özgür Özel, 'Adalet Yürüyüşü'nün 7. yılında mesaj paylaştı: Mücadelemiz sürecek!

Adalet Yürüyüşü kararı 2017 yılında, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklanmasının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde alınmıştı.

15 Haziran 2017 yılında Ankara Güvenpark'tan başlayan 'Adalet Yürüyüşü' 450 kilometrelik yürüyüşün son noktası İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingle sonlandı.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Adalet Yürüyüşü'nün yedinci yılı dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, şu ifadelere yer verdi:

Özgür Özel, 'Adalet Yürüyüşü'nün 7. yılında mesaj paylaştı: Mücadelemiz sürecek! - Resim : 1

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlattığımız dünya tarihinin en uzun soluklu sivil eylemi Adalet Yürüyüşü 7 yaşında. 86 milyon yurttaşımız için adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek, o yürüyüşümüz devam edecek."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Adalet Yürüyüşü
Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek
Bahçeli'nin "yumuşama" yanıtı sonrası Erdoğan'dan yeni açıklama: Yani bu, yumuşama değildir! Bahçeli'nin "yumuşama" yanıtı sonrası Erdoğan'dan yeni açıklama
Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu
Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymiş Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymiş
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı: 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak? 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak?
Yeni vergi paketinde ayrıntılar netleşti: Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak
Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı
Eşi darbe girişiminde öldürülmüştü: Nihal Olçok’tan Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı Nihal Olçok’tan Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı