Özgür Özel, 'Adalet Yürüyüşü'nün 7. yılında mesaj paylaştı: Mücadelemiz sürecek!

Adalet Yürüyüşü kararı 2017 yılında, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklanmasının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde alınmıştı.

15 Haziran 2017 yılında Ankara Güvenpark'tan başlayan 'Adalet Yürüyüşü' 450 kilometrelik yürüyüşün son noktası İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingle sonlandı.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Adalet Yürüyüşü'nün yedinci yılı dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlattığımız dünya tarihinin en uzun soluklu sivil eylemi Adalet Yürüyüşü 7 yaşında. 86 milyon yurttaşımız için adaleti sağlayana, haksızlıkları sonlandırana kadar o mücadelemiz sürecek, o yürüyüşümüz devam edecek."

Kaynak: Gerçek Gündem