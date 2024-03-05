Özgür Özel: 31 Mart'taki başarı erken seçimin kapısını aralayabilir

CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimde aday belirleme sürecinde parti içinde yaşanan gerilimin 3 Mart'ta sona erdiğini söyledi. Özel, "Gürsel abi ile de Battal İlgezdi ile de sorun yaşamayız" dedi.

Seçimlere sayılı gün kalırken Halk TV'ye konuşan Özel, son yapılan anketlere göre İstanbul'da farkı açtıklarını söyledi. Özel, "İstanbul'da Ankara kadar rahat değiliz. Öndeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz açıyor" diye konuştu.

Özel'in satır başları şöyle:

"İstanbul'da Ankara kadar rahat değiliz. Öndeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz açıyor.

3 Mart tarihiyle partide tartışma kalmadı. Parti seçim için çalışıyor.

Gürsel abiyle bir sorun yaşamayız. Battal İlgezdi ile de yaşamayız.

SANDIK GÜVENLİĞİ

İYİ Parti ile işbirliği sandık güvenliği açısından bizi zafiyete uğrattı. İstanbul örgütümüz o kadar güçlü sandık güvenliği alan bir örgüt ki... Orada bir sıkıntı olmaz.

LÜTFÜ SAVAŞ MESELESİ

İlk günden beri Hatay'daki tansiyon Twitter'daki tansiyonun birbirinden farklı olduğunu doğrudan ölçümlerle gördüm. İzmir'de 21 tane aday değiştirmişiz.

Eski ortaklarıma saygılıyım ama geçmiş defterini kapattım. Ben muhalefete muhalefet etmem. İktidarın ekmeğine yağ sürersiniz.

Emeklileri 1 Nisan'dan sonra sokaklara bekliyoruz

DEM İTTİFAKI

Cumhuriyet Halk Partisi için ne için övünürsünüz deseler. İlk şunu söylerim, "bütün partilerle bayramlaşabilen tek parti biziz." Biz DEM ile siyasi ilişkiler dahilinde görüşmeler yaptık. AKP ve MHP bu görüşmeyi yapmaz ama Meclis'te arka odada sarılırlar. MHP ve HDP'nin grup başkan vekilleri çok samimidir. Olması gereken de budur. Biz arkada beraber yemek yeriz. Kamera önünde ben bunları sürdürdüğümde ben 'demleniyor' oluyorum. İçeride bunları yapıp dışarıda küsüz diyenler milliyetçi oluyorlar. Kapalı kapılar ardında da görüşüyorlar. Bunu en çok yapan da AKP'dir. Yapmasını da şeytanlaştırmam. Kapının önünde el sıkışana 'demleniyor, hain teröristle el sıkışıyor' derler. A Haber vermeyince millet görmeyince bu iki yüzlülük yaşanıyor. Benim buna bir itirazım var bunu söyleyeyim.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Sinan Ateş'in eşini aradım. Ben CHP Genel Başkanı oldum, sayın Kılıçdaroğlu'nun tutumunu aynen sürdürüyorum, dedim. O cinayetin için bir takım kriminal ilişkiler var. Cinayetin içinde Sinan Ateş'in bir liderlik pozisyonu var.

Bu yürümüyor. Bir savcı biraz ilgili görev yeri değiştiriliyor. Savcı geri çekiliyor. Bir çocuğun kral çıplak diye bağırmasına ihtiyaç mı vardır? Ben jüri olsam atılmayan tweetlere gidilmeyen cenazelere bakarak bulurum faili.

PERWİN ÇAKAR MESELESİ

Perwin Çakar'ın elini öptüm diye kıyameti kopardılar. Bir İsrailli bir Alman opera sanatçısının elini öpünce bir şey yok Kürt opera sanatçısının elini öpünce olay oluyor. Yine gideyim yine öperim.

AKP'NİN İTTİFAKLARI

Yeniden Refah Partisi sayesinde herkes AK Parti'nin ne olduğunu gördü. Dün dost olduğuyla bugün düşman.

Bahçeli'ye cibiliyetsiz diyordu. Ne oldu? En çok benim ağrıma gidiyordu o söz.

SEÇİMDE SÜRPRİZ OLACAK MI?

Üç tane ikiz bekliyoruz. Manisa-Denizli Bursa-Balıkesir, Malatya-Adıyaman'da iyi sonuç bekliyoruz. Büyük ittifaklarla kazandığımız şehirleri tek başına elimizde tutmaya çalışıyoruz. Ankara'da 10 belediyeyi geçersek kimse şaşırmasın. Herkes Kırıkkale'ye dikkat etsin, Giresun'u da geri alıyoruz.

BEDELLİ ASKERLİK TARTIŞMASI

Bedelli askerliğe karşı değilim. Altında imzam var. "Bir Erdoğan'a kamuflaj yakışacaksa o Bilal Erdoğan olsun Babaları kamuflaj giyip şehit cenazesine gidince..." dedim. Buraya kadar zora düştüyse... Evlatlarımın boğazından helal lokma geçirmedim, dedi ya... Ben onu kullanmam. Erdoğan buraya kadar düştüyse bizim belediye işleri iyi gidiyor demektir.

İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYLIĞI İDDİASI

Artık ölçme değerlendirme çabasındayız. Ekrem İmamoğlu kazanırsa 4'te 4 yapacak. Üçüncü başarısından sonra Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ı anketlerde çok rahat yenen bir yöndeydi. Ben öyle bir görüntüyü görürsem. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması için elimden geleni her şeyi yaparım. Eğer Ekrem Bey başarı gösteremezse, başka biri gösterirse Ekrem Bey onun arkasına geçer.

ERKEN SEÇİM

Erken seçimin kapısı şu kadar aralansa onu ittirmek benim görevimdir. 31 Mart'taki başarı erken seçimin kapısını aralayabilir.