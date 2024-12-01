Özgür Özel'den Tarikat Çıkışı, 'Gençlerimizi Muhtaç Etmeyeceğiz'

CHP’nin “Gelecek ve Umut” başlıklı 17’nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda başladı. Kurultaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Burada gençlere seslenen Özel’in gündeminde tarikat ve cemaat yurtları da vardı. İktidarın ‘Köprüler yaptım, yollar yaptım, büyük büyük şehir hastaneleri yaptım’ diyerek övündüğünü ancak yurt yapmaktan imtina ettiğini belirten Özel, bu sayede gençlerin tarikat ve cemaatlerin kucaklarına itildiğini dile getirdi.

Özel, CHP iktidarında TOKİ’nin öncelikli görevinin Cumhuriyet yurtları yapmak olacağını belirterek, gençleri cemaat ve tarikatlara mahkum etmeyeceklerini söyledi.

“İSTANBUL'DAKİ ÖĞRENCİNİN ENFLASYONU YÜZDE 57”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayda yaptığı konuşmada gençlerin durumunu eleştirdi. Özel şunları söyledi: "Türkiye'de 198-14 yaş arası 100 gençten 31'ine ne okulda eğitim verebiliyoruz ne istihdam edebiliyoruz. Almanya'da bu rakam sadece yüzde 9 ABD'de 14 Türkiye'de ise bu rakam yüzde 31. İşte ne işte ne eğitimde olanların aklı yurtdışında oluyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın son çalışmasına göre öğrencilik aylık yaşam maliyeti 22 bin.920 TL oldu. İstanbul'daki öğrencinin enflasyonu yüzde 57. Geçen yıl İstanbul'da öğrenci evinde kalan bir öğrencinin aylık yaşam maliyeti 12 bin 500 iken şimdi 18 bin 750 TL oldu. Özel yurtta kalan öğrencinin aylık yaşam maliyeti 16 bin 341 liraya çıktı."

“ERDOĞAN OLMASAYDI ÖĞRENCİLER 8 BİN 300 LİRA BURS ALACAKTI”

KYK'nin üniversite öğrencilerine aylık 2 bin TL kredi ve burs verdiğini hatırlatan Özel, "Yani günlük 66 lira 66 kuruş. İstanbul'da bir kaşarlı tostun fiyatı 70 lira yani verdikleri parayla bırakın 3 öğünü bir öğünde bir kuru tost yenilemiyor. Bu durumda Recep Tayyip Erdoğan geçmişe atıfla diyordu ki biz geldiğimizde kredi 45 liracıktı. Şimdi 2 bin TL yaptık. O 45 liracık simit 255 tane simit alıyordu Bu gün övündüğü 2 bin TL sadece 133 tane simit alabiliyor. Bülent Ecevit döneminde verilen O 45 lira diye küçümsediği bursla o gün 1,5 çeyrek altın alınıyordu. Bugünkü 2 bin lira çeyrek çeyrek altın alınıyor. Tam 8 katlık erime var. Birçok farklı kriteri alıp o günkü burs parasını bugüne uyarladığınızda bugün kredi tutarı 8 bin 300 TL oluyor. Erdoğan olmasaydı öğrenciler bugün 8 bin 300 TL burs alacaktı."

“İKTİDARIMIZDA TOKİ, CUMHURİYET YURTLARI İNŞA EDECEK”

Özel, özellikle üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt krizi hakkında da açıklamalarda bulunurken, iktidarlarında TOKİ’nin önceliğinin Cumhuriyet yurtları inşa etmek olacağını söyledi.

Özel, “İstanbul’da 100 öğrenciden sadece 2,6’sına yurt var. Türkiye’de 100 öğrenciden sadece 14’üne yurt var. 2019’dan bu yana ülke genelinde 70 yeni yurt kazandırdık. Ankara’da yurt ve farklı sahip çıkma yöntemleriyle öğrencilerimizin barınma sorununa katkı sağlıyoruz. Ve şunu söylemek gerekir ki; ‘Köprüler yaptım, yollar yaptım, büyük büyük şehir hastaneleri yaptım’ diyenler niçin yurt yapmıyorlar? Yapmıyorlar, çünkü öğrencilerin sokakta kalmasını, sokakta kalmayacağına göre başka yerlere gitmesini, tarikatların, cemaatlerin kucaklarına gitmelerini ve oradan kendilerine güya bir nesil devşirmeyi planlıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında, her şehirde TOKİ’nin en öncelikli görevi Cumhuriyet yurtlarını inşa etmek ve hiçbir öğrencimizi cemaatlere ve tarikatlara muhtaç etmemektir“ şeklinde konuştu.

“KAMUDAKİ MÜLAKATLARI KALDIRACAĞIZ”

Kamudaki mülakat sistemini mutlaka kaldıracaklarını dile getiren Özel, “Eğitimi sadece zengin ailelerinin ulaşabileceği bir imkan olmaktan çıkaracağız, gençler arasında ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. İktidarımızda liseyi bitiren her genç çok iyi bir yabancı dil bilecek ve dünyayla rekabet edecek teknolojik donanıma sahip olacak. Kamuda mülakatları mutlaka kaldıracağız. Öğrencilerimize nitelikli eğitim, güvenli, sağlıklı, mutlu yaşam ve insanca barınma olanakları sunacağız. Yurt kapasitelerini biraz önce dediğim gibi bir yıl içinde tamamlayacağız. Öğrenci burs ve kredi tutarlarını yükseltecek, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tamamının kredi değil burs kullanmasını sağlayacağız. Gençlerin iletişim özgürlüğünü, ulaşım özgürlüğünü, sosyal aktivite özgürlüğünü ve bunlara kolay erişimlerini mutlaka sağlayacağız. Hepsi Avrupa standartlarında bir eğitim, teknoloji ve ekonomik güce kavuşana kadar mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi yeniden gençlerin ülkesi haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA