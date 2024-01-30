Özel'den Bahçeli'ye 'Türkiye İttifakı' yanıtı: "Biz 'Cumhurbaşkanı olamazsın' dediğimiz birinin peşine takılıp 'Saray İttifakı'na girmedik"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel, kendisini Türkiye İttifakı sözleri nedeniyle hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Özel, Bahçeli'nin geçmişte Erdoğan'a yönelik söylediği sert sözleri hatırlatarak, "Sayın Bahçeli biz, bize dünya kadar laf eden, "bu ülkede herkes cumhurbaşkanı olur sen olamazsın" dediğimiz birinin peşine takılıp da saray ittifakına girmedik.

Partinde bir tane kadın aday olup, kongreyi kazanacakken, gidip de yargı oyunlarıyla partimizi saraya teslim etmedik" ifadelerini kullandı.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün 30 Ocak. 2 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz. Birileri siyaseti sertleştirmenin, kutuplaştırmanın, hakaretler ederek esas meselelerinin konuşulmamasının hesabında. Bunu Erdoğan'dan, Bahçeli'nin açıklamalarından görüyorsunuz. Hani kızıp da söylese bir şey değil prompterdan okuyor. Bu Meclis'te iki prompter kullanılıyor. Birini Tayyip bey diğerini Devlet bey kullanıyor. İkisinin kablosunu takip eden Saray'daki bir odaya çıkıyor. Onlar istedi diye kavga edecek değiliz, seviyesine inecek değiliz. Mazallah çıkarken vurgun yeriz.

Bizim derdimiz emeklilerin hesaplarına yatan aylık. Yoksulların tencerelerin kaynayıp kaynamadığı. Bizim derdimiz mutfaktaki yangın. Evladının barınma sorununun çözülemeyeceği için evladı memleketine geri dönen ananın babanın derdi. TÜİK'in rakamları doğru değil ama doğru varsayalım, durumun ne kadar içler acısı olduğunu gösteriyor.

'DOĞRULARDAN YANA EL KALDIRMAYA DEVAM EDİN'

Geçtiğimiz hafta bir talebimizi söylemiştik. Emeklilerimizin en düşük maaşı en az asgari ücret kadar olsun demiştik. Emekliye 17 bin lira olsun, ilerleyen dönemde 25 bin lira olsun diyen vekillerimize helal olsun. Onlara oy kaldıranlara da yazıklar olsun. İnançla gayretle devam edin. Doğrulardan yana el kaldırmaya devam edin. Emekçiden düşük gelirlilerden yana el kaldırmaya destek vermeye devam edin. Bu halk her şeyi görüyor. Sizin bu gayretiniz önünde sonunda sandığa gidince karşılığını bulacak.

'EMEKLİYE VERDİKLERİ 10 BİN LİRAYI SARAY'DA 27 SANİYEDE HARCIYORLAR'

En zengin yüzde 20 toplamın yarısını alıyor kalan yüzde 80 diğer oranı paylaşıyor. Yoksuldan almış zengine vermişler. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı bugünkü asgari ücretti. Milletimiz görüyor. Emeklilerden oy alıp 10 bin liraya el kaldıranlara yazıklar olsun. Ama bu millet kendisini yoksul bırakanlardan hesap soracak. Ona sırtına dönenlerden hesap soracaktır.

Bir emekliye verdikleri 10 bin lirayı Saray'da 27 saniyede harcıyorlar. Bir dakikada harcadıkları para da 23 bin lira. Bir buçuk asgari ücret neredeyse. CHP servete zengine düşman değildir ama gelir adaletini gözetir.

Erdoğan yola çıkarken 'Benim hesabım simit çay hesabı başkasına bakmam' dedi. O güne baktığında verilen maaş simit çay hesabına göre 5 kişilik ailenin gelirinin yarısıydı. Bugün, Ankara'da bir tane simit 10 lira. Hafta içi 15 yaptılar, 'Seçime kadar yakarsın beni' demiş. 10 liraya geri aldılar. Tayyip beyin sinirli telefonu ile geri çektiler. Çay 15 lira toplam 25 lira. 5 kişilik bir ailenin 30 gün 3 öğünden 11 bin 250 lira oluyor. Tayyip bey hesap yaparken maaşın yarısını tutuyor diye 'Yazıklar olsun' diyordu. Şimdi en düşük emekli maaşı 10 bin lira.

Bahçeli DEM diyor, Tayyip Bey koyun etini yapmış 150 lira. Bir kilo etin fiyatı 600 liraya dayanmış

Bizim her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM Parti ile de o şekilde ilişkimiz var. Göz önünde buluştuk. Özgür Özel'in ve CHP'nin DEM Parti ile ilişkisi göz önünde neyse arkada da odur. Milletin derdi DEM DEM değil zam zam zam.

'DEPREM 8 DEFA İMAR AFFI ÇIKARAN BİR İKTİDARIN DÖNEMİNDE YAŞANDI'

Haftaya bu salon bomboş olacak. Bu saatlerde biz burada yokuz. Haftaya 6 Şubat… Büyük depremin yıldönümü. Biz haftaya 50 bin 783, resmi kayıtlara göre vatandaşımızın hayatını kaybettiği, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen, büyük depremin yıldönümünde, bütün grup olarak, önceki CHP grubu olarak, bütün parti yöneticilerimizle deprem bölgesinde olacağız. Bir kez daha bu büyük felakette hayatını kaybeden resmi rakamlara göre 50 bin 783 ama her geçen gün rakam artıyor. Bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, bütün yaralılara tedavisi süren var, onlara acil şifa diliyoruz.

Ve yakınlarına kaybeden herkesin, milletimizin başı sağ olsun.

Tabii bu büyük deprem büyük mağduriyetler yarattı. BU deprem nasıl bir Türkiye’de yaşandı. Bunu bir görmek lazım. Bu deprem 21 yıldır tek başına bir iktidarın hüküm sürdüğü bir ülkede yaşandı. Bu deprem kendisinden önceki 79 yılda Cumhuriyet hükümetlerinin topladığı, toplam verginin 4 katını toplayan, 3 trilyon dolar vergi toplayan hükümetin iktidarının 21’inci yılında yaşandı.

Bütün yetkileri tek başına kullanan, Meclis’te çoğunluğu olan, yürütmede çoğunluğu olan, yargıdaki atamalarla yargıyı bile kendisine bağlamış olan yani mazereti olmayan imkanları tam olan, hatta olanın üzerinde kullanan bir iktidarın döneminde yaşandı.

Kendisinden önceki iktidarı, depreme yeterince hazırlık yapmadı diye eleştiren, depremde 3 saatte sokağa çıkamadılar, depremde 3’üncü günün sonunda hala çadırı olmayanlar vardı diye eleştiren bir iktidarın döneminde yaşandı.

Kendinden önceki iktidarın geçici olarak çıkardığı deprem vergisini, başka isimde kalıcı kılan, buradan 49 milyar dolar deprem vergisi tahsil eden, 8 kere imar affı çıkaran, 8 imar affından da 26 milyar lira gelir elde eden ama depreme dirençli kentler yaratmak için depreme dayanıklı evler yaratmak için, deprem riski olan bölgeleri boşaltmak için kullanmayan, bu kaynakları, kendi iktidarını sürdürmek için kullanan ve yandaşlara peşkeş çeken, TOKİ’yi zenginlere villalar yaptırmak için kullanan ama deprem konutları yaptırmak için depremin 10 şehri yerle bir etmesini bekleyen bir iktidarın döneminde yaşandı.

'VADEDİLEN 319 BİN KONUT, TESLİM EDİLEN 47 TANE KÖY EVİ'

15 Mart’ta depremden 5 hafta sonra, toplamda 650 bin konut ihtiyacı var, 1 yıl içinde, 319 bin konutu inşa edeceğiz dedi. 1 yıl gelecek hafta doluyor. Temeli atılan konut sayısı 250 bin. Şu ana kadar teslim edilen 47 tane köy evi var. Gerçekleşme oranı yüzde 0,01.

'İSTANBUL'UN BOĞAZINA HANÇERİ DAYAYAN ANLAYIŞA İSTANBULLULAR DUR DEDİ'

2019 yılında, artık canına tak edenler, İstanbul’un üstünde uçan helikopterden, yanında karşısında İstanbul İl Başkanı bir tarafından İstanbul Valisi, bir tarafında şehircilik bakanı. “Bu arsa kimin? Efendim İETT’den kalmış. Bunu Katarlılara söz verdim. Bu arsa kimin? Bunu Arap şeyhine söz verdim. Not alıyor. Her boş arsayı Katarlılara veren, artık verecek arsa kalmayınca, “Yahu buraya bir boğaz daha yapsak da etrafını mı satsak” diyen. Söylemeden satan ve sonra da İstanbul’un boğazına hançeri dayayıp, Kanal İstanbul’u açacağım diyen birine şükürler olsun ki İstanbullular dur dedi.

Ankara’yı kendi başbakan yardımcılarının ifadesiyle, parsel parsel satan, yalandan dinozorlara trilyonlar yatıran, dinozor ticaretinden yolunu bulan, bulduran bir anlayışa Ankaralılar dur dedi.

Türkiye’de 11 büyükşehirde israfa dur dediler. Talana dur dediler. Yandaş kayırmacılığına dur dediler. Rantın bir kaynaktan bir partinin finansmanına aktarılmasına dur dediler. O günden beri CHP’li ve Millet İttifakı tarafından seçilmiş, ittifakı aşan Türkiye ittifakı tarafından seçilmiş belediye başkanları yönetiyor.

BAHÇELİ'YE YANIT VERDİ: BİZ CUMHURBAŞKANI OLAMAZSIN DEDİĞİMİZ BİRİNİN PEŞİNE TAKILMADIK

Sayın Bahçeli için gururla sunarım. Türkiye İttifakı. Sayın bahçeli Türkiye İttifakı’ndan rahatsız olmuş. Sayın Bahçeli biz, bize dünya kadar laf eden, "bu ülkede herkes cumhurbaşkanı olur sen olamazsın" dediğimiz birinin peşine takılıp da saray ittifakına girmedik.

Partinde bir tane kadın aday olup, kongreyi kazanacakken, gidip de yargı oyunlarıyla partimizi saraya teslim etmedik.

Her türlü oyuna, CHP’ye karşı yapılan engellemeye rağmen, bir tek şeye inandık. Halkımıza inandık. Şimdi hem bizdeki şehirlerde, hem olmayan şehirlerde. Herkesin karşısında net bir ayrım var.

Bahçeli bugün söylemiş: ‘Biz TOGG’un yanındayız, bunlar karşısında’ Vallahi yalan. Meclis’e bakan TOGG’la geldi. “Anahtarı bırak” dedim. “Milletin malı, bırak anahtarı biz de binelim, reklamını yapalım” Biz TOGG’a niye karşı olalım?

Efendim, ‘doğalgaz ve petrol keşiflerinden biz yanayız bunlar karşı’ Niye karşı olalım? Biz keşfinden değil o doğalgazın en doğru şekilde çıkarılıp yoksul insanlara en ucuz şekilde ulaştırılmasından yanayım, sen birtakım şirketlere peşkeş çeken Erdoğan’dan yanasın.

BİZ TCG Anadolu’nun yanında oluruz. Bizim karşı durduğumuz 6. Filo’ydu. Senin yanında durdukların onun karşısında namaza durdular namaza.

Kaynak: Gerçek Gündem