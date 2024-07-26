Özel, Erdoğan'a Rest Çekti: Çöpleri Ben Toplarım, Halkı Namerde Muhtaç Etmem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti. Özgür Özel, burada açıklamalarda bulundu. CHP lideri, Erdoğan’ın “Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesinler. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunların tahsilini artık kaynağında yapacaktır” sözlerine yanıt verdi.

Özel’in açıklamaları şöyle:

“Belediyelerimize Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var. Parayı AKP'li harcamış bize ödetmek istiyorlar. Yapılacak ilk seçimlerde Türkiye'de iktidar değişecektir. Geçen aya göre partimiz oyunu yarım puan arttırdı, AKP yarım puan kaybetti. CHP yüzde 35,4 ile yine birinci parti AKP yüzde 31 küsur bir oyla ikinci parti. Yerel seçimlerdeki 1,8'lik farkı her ay istikrarlı bir şekilde arttırarak şu anda 4 puana çıkarmış durumdayız.

'İLK SEÇİMLERDEN DE ATATÜRK’ÜN PARTİSİNİ İKTİDAR YAPARAK ÇIKACAKTIR'

CHP bütün seçilen belediye başkanları iki kişiden birinin oyunu alarak geldi. Erdoğan bugünkü yolculuğuna İstanbul’da oylar bölünmüşken yüzde 23 ile çıktı. Bizim belediyelerimiz yüzde 60, yüzde 50 her iki kişiden birinin oyunu alarak geliyorlar. Bundan sonra da ant olsun ki CHP millete sarılarak Türkiye ittifakını koruyarak ve güçlendirerek, bundan sonra da yapılacak ilk seçimlerden de Atatürk’ün partisini iktidar yaparak çıkacaktır.

'BAŞARAMAYACAKLAR'

Sosyal Güvenlik Kurumu’na belediyelerin borcu hep çoktu. Hep çok olacak. Sebebi şu, Türkiye’de CHP’li beldiyseler icraat yapmasın diye çok haksızlığa uğruyorlar. Bursa gibi bir belediyeye yıllarca yönettiler. Bursa Belediyesi’nin 900 milyon dolar, 30 milyar TL. Dün bakan dedi ki bütün belediyelerin ve şirketlerinin 90 milyonun üzerinde borç var. Sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde bize kalan borç 30 milyar. Ne konuşuyorsunuz siz? Sadece SGK borcu 4 buçuk milyar. 90 milyonun sadece 4 buçuk milyarı bize devredilen borç. Toplam borcu 30 milyar. Türkiye’nin en borçlu belediyeleri AK Parti’den CHP’ye geçen belediyeler. En borçlu beş belediyeden üçü Denizli, Bursa, Balıkesir belediyeleri. Resmen bize enkaz devrettiler. Başaramayacaklar.

'NAMERDE MUHTAÇ ETMEM BU HALKI'

Ekrem İmamoğlu’nun 13 bin oyla kazandığı seçimin iptal edilmesi yargı yoluyla darbe girişimiydi. Milletin verasetiyle fark 806 bine çıktı Osmanlı tokadı yiyecek diyenler demokrasi tokadıyla kendilerine geldi sandık gelmemişler. Şimdi sayın Erdoğan’ın talimatıyla CHP’li belediyelere mali darbe girişiminde bulunuluyor. Yıllardır SGK primlerini ödemmiş AKP'li belediyeler, 4 buçuk milyar lira bırakmış buraya Bozbey’e diyor ki kendininkini de öde bundan önceki döneminkini de öde faiziyle öde. Sonra diyecek ki CHP’li belediyeler hizmet yapamıyor. Vallahi yapacağız, köpürsen de yapacağız. Sana inat bütün CHP’li üyeleri harekete geçiririz, Türkiye’nin en büyük dayanışmasını yaparız. Yapılacak ilk seçimlerde Türkiye'de iktidar değişecektir. Şimdi haberler geliyor, belediyelere borçlar haciz gelecek diye. Parayı AK Parti harcamış Araçlarımıza, gereceğimize el koyacakmış. Çöp toplayamaz hale getirecekmiş. Genel başkan olarak kendi ellerimle toplarım, yine de namerde muhtaç etmem bu halkı."

Kaynak: Gerçek Gündem