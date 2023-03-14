Osmanlı Ocakları'ndan, Erdoğan'a destek!

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2023 seçimlerinde desteğini açıkladı. Canpolat, "Tüm şer ittifaklarına karşı Erdoğan’ın çevresinde birleşmeyi düşünüyoruz" dedi.

Osmanlı Ocakları'ndan, Erdoğan'a destek!

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, parti programı çerçevesinde Erzurum’u ziyaret etti.

Burada 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin konuşan Canpolat, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini açıklayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, şer ittifaklarla ablukaya alınmak isteniyor. Biz Osmanlı Ocakları olarak, yapılmak istenen tüm şer ittifaklarına karşı Erdoğan’ın çevresinde birleşmeyi düşünüyoruz. Kirli oyunları ancak ve ancak böyle çözülebileceğine inanıyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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