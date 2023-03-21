Önce MEB, sonra Sağlık Bakanlığı... Devlette kadro yine iktidarın seçim kozu oldu

Türkiye 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine giderken iktidardan seçim hamleleri gelmeye başladı. İki bakanlık bir gün arayla atama ‘müjdeleri’ni duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dün yaptığı açıklamada 45 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. MEB’in ardından bugün benzer bir açıklama da Sağlık Bakanlığı’ndan geldi.

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 42 bin 500 yeni personelin istihdam süreçlerinin başladığını açıkladı.

Bakanlıklardan gelen bu hamleler, iktidarın seçim kozu olarak yine atamaları kullanacağı şeklinde yorumlandı.

MEB’E 45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen ataması yapacakları ve atanacak öğretmenleri, öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirecekleri yönündeki açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özer, 45 bin yeni öğretmen atama kararının ülkeye, millete ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

BAKAN KOCA DA ATAMA KARARINI DUYURDU

Dün MEB bünyesinde yaşanan gelişmelerin ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bakanlık bünyesine 42 bin 500 yeni personel alınacağını duyurdu.

Koca, paylaşımında “2.500 YENİ PERSONEL İSTİHDAMI KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem