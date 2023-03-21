Bakan Koca duyurdu: 42 bin 500 yeni personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni personel alınacağını duyurdu. Koca, başvuru ve tercih kılavuzlarının İŞKUR ve ÖSYM'ye gönderildiğini söyledi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başladığını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları söyledi:

42.500 YENİ PERSONEL İSTİHDAMI KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun.

Kaynak: Gerçek Gündem