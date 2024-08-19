O Saat Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den AKP'ye '17-25' Gözdağı

17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet operasyonlarına ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, “Pilini ben çıkarttım, 17-25’e sabitledim, hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız” diyerek gösterdiği saat yıllar sonra ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ziyaretinde paylaşılan fotoğrafta Bahçeli’nin hesap sorma saatinin hala odasında olduğu görülürken AKP’ye gözdağı verdiği iddia edildi.

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O Saat Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den AKP'ye '17-25' Gözdağı

2013-2014 yıllarında ortaya çıkan 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu veya 2013 Türkiye yolsuzluk skandalı olarak bilinen skandalda bazı kâmu kurum ve kuruluşları ile aralarında dört bakanın da yer aldığı kâmu görevlilerinin görevi kötüye kullanma ve rüşvet ile suçlandı. Yürütülen soruşturmalar AKP skandalı ‘FETÖ kumpası’ olarak nitelendirmişti.

O Saat Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den AKP'ye '17-25' Gözdağı - Resim : 1

17-25 Aralık sürecine ilişkin gazeteci Can Dündar’a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tam 17:25’i gösterirken pili çıkarılmış saatle ilgili, “Bunu bizzat ben yaptım. 17.25’i gösterdiğinde pilini çıkardım. Her gün bu takvime bakıyorum. Onların takvimi, bizim saatimiz. Buradan da anlayabilirsiniz ki biz, 17 ve 25 Aralık’ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız.” demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştü. Görüşmeden paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti.

O Saat Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den AKP'ye '17-25' Gözdağı - Resim : 2

Bugün ise o saatin Bahçeli’nin odasında hala durduğu ortaya çıktı. 17-25 Aralık takvimi yıllar sonra Ali Koç ziyaretinde kareye girdi. Bahçeli’nin açık olarak AKP'ye '17-25' kartını gösterdiği iddia edildi.

O Saat Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den AKP'ye '17-25' Gözdağı - Resim : 3

Kaynak: Gerçek Gündem

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Devlet Bahçeli MHP Yolsuzluk AKP
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