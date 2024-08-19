CHP'den Abdurrahman Dilipak'ın İddialarına Sert Yanıt: 'Pes Doğrusu!'

Abdurrahman Dilipak'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki iddialarına, CHP'den sert yanıt geldi.

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CHP'den Abdurrahman Dilipak'ın İddialarına Sert Yanıt: 'Pes Doğrusu!'

CHP İletişim'in sosyal medya hesabından, yazar Abdurrahman Dilipak'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki paylaşımına yanıt verildi.

Dilipak'a verilen yanıtta, "Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah’tan korkmadınız? Günaha girerim diye hiç mi düşünmediniz? Pes doğrusu!" denildi.

NE OLMUŞTU?

Abdurrahman Dilipak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında oluşan kırık hakkında, "Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar!" iddiasında bulunmuştu.

Dilipak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar! Hay Allah ne oluyor bu memlekette. Vuran kim, niye vurmuşlar. Bu gerçek niçin saklanıyor. Vuran kişi şimdi nerede.. Bir Ana muhalefet partisinin genel başkanının başına bu geliyor, kimse işin aslını bilmiyorsa ne yapmak gerek. Vuran aynı partiden biri mi yoksa.. Peki Özel vurulurken korumaları nerede, yanında kimse yok mu? Adam yakalandı mı, yakalanmadı mı? Başka yaralanan birileri var mı? Bu iş yargıya intikal etti mi, etmedi ise niçin? CHP parti olarak bu işin peşine düşmeyecek mi?

Bir kişiye yapılan bir haksızlık, aslında bütün bir topluma yöneltilmiş bir tehdittir. "Kol kırılır yen içinde kalırsa" ya o kollar çolak kalır, ya da kangren olur, kesilir."

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