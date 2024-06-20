Adım adım 'normalleşme' süreci: Nasıl başladı, nasıl sürdü?
CHP’nin seçimlerde zafer kazanması ve AKP’nin 21 yıldaki en büyük yenilgiyi alması, yan yana geldiği unutulan iktidar ve anamuhalefet partilerinin görüşmesine neden oldu. Ancak iktidarın küçük ortağı MHP'nin buna itirazı vardı…. Peki ‘normalleşme’ nasıl başladı ve nasıl sürdü? Bu süreci, Türkiye’deki yoğun gündeme maruz kaldığı için takip edemeyen okurlarımız için kısaca anlattık.
Gerçek Gündem, normalleşme sürecinde yaşananları okurları için derledi...
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