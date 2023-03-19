Net konuştu: Cemil Çiçek, AKP'den aday olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek, kendisine yöneltilen soru üzerine önümüzdeki milletvekili seçiminde aday olmayacağını söyledi: "Hayır, o iş çoktan bitti."

Net konuştu: Cemil Çiçek, AKP'den aday olacak mı?

Uzun yıllar iktidar partisinde siyaset yapan, AKP hükümetlerinde devlet bakanlığı, başbakan yardımcılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde aday olup olmayacağına dair soruyu yanıtladı.

Turktime yazarı Talat Atilla'nın aktardığına göre Çiçek, "Hayır, o iş çoktan bitti" ifadesini kullandı.

Atilla, eski siyasetçinin sözlerini "Çiçek, yüksek özgül ağırlığı olan bir isim. Devlet adamlığı kumaşı da vardır. Belki bir parça niyet okumak olacak ama Çiçek, iktidar partisinden aday olmayacağı ya da olamayacağının altını çizerken 'O iş bitti' diyor. Biten milletvekilliği mi, yoksa iktidar partisi serüveni mi? Bunu anlamaya az kaldı" diye yorumladı.

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