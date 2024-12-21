Müsavat Dervişoğlu'ndan Özlem Gürses'e Destek

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TSK'ya yönelik sözleri gerekçe gösterilerek akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses'e destek verdi. Dervişoğlu, "Demokrasi, katılmadığınız fikirlerin dile getirilmesi halinde bile düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmayı gerektiren bir fazilet rejimidir" dedi.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Özlem Gürses'e Destek

Gazeteci Özlem Gürses, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözleri gerekçe gösterilerek "devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alındı. Gürses'in avukatı Erdal Kılbaşoğlu, Gürses'in ifadelerinin bağlamından koparıldığını ifade etti.

Sosyal medyada büyük destek gören Özlem Gürses'e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dahil olmak üzere pek çok siyasi isimden de destek geldi.

'KATILMADIĞINIZ FİKİRLER DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜDÜR'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, partisinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özlem Gürses için yapılan destek açıklamasını alıntılayarak "Demokrasi, katılmadığınız fikirlerin dile getirilmesi halinde bile düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmayı gerektiren bir fazilet rejimidir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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