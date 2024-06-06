Murat Kurum bakanken getirilmişti: İBB'nin yetkisini kısıtlayan kararı Danıştay iptal etti

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un döneminde getirilen ve İBB'nin yetkisini kısıtlayan “Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Değişikliği”, Danıştay tarafından iptal edildi.

Danıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) açtığı dava sonucu, değişikliğin iptaline hükmetti.

İBB'nin kıyı işgallerine ilişkin denetim yetkisi, bu kararla tekrardan geri geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem