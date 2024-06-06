Murat Kurum bakanken getirilmişti: İBB'nin yetkisini kısıtlayan kararı Danıştay iptal etti

Danıştay, AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un bakan olduğu dönemde getirilen, İBB'nin yetkisini kısıtlayan “Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Değişikliği” kararının iptaline hükmetti.

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Murat Kurum bakanken getirilmişti: İBB'nin yetkisini kısıtlayan kararı Danıştay iptal etti

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un döneminde getirilen ve İBB'nin yetkisini kısıtlayan “Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Değişikliği”, Danıştay tarafından iptal edildi.

Danıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) açtığı dava sonucu, değişikliğin iptaline hükmetti.

İBB'nin kıyı işgallerine ilişkin denetim yetkisi, bu kararla tekrardan geri geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İBB Danıştay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum
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