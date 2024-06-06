DEM Partili vekillerden Boğaziçi Köprüsü'nde 'kayyım' protestosu: "Kayyım defol" yazılı pankart asıldı

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) İstanbul milletvekilleri Kezban Konukçu ve Celal Fırat ile Halkların Demokratik Kongresi(HDK) Eşsözcüsü Cengiz Çiçek, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto etmek amacıyla Boğaziçi Köprüsü'ne "kayyım defol" yazılı pankart astı.

DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, hakkındaki bir soruşturma sebebiyle gözaltına alınmış ve 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerine ise Hakkari Valisi 'kayyım' olarak atanmıştı.

Hakkari başta olmak üzere birçok şehirde ‘kayyım’ atamasına karşı protestolar sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem