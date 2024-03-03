Muhittin Böcek'ten Erdoğan'a Antalya yanıtı: Altın Çağı diyerek Rantın Çağını getirmeye çalışanlara Antalyalılar geçit vermeyecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Antalya’da partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek’i ve ana muhalefet lideri Özgür Özel’i sert ifadelerle eleştirdi.

CHP’nin Antalya’da herhangi bir yatırımının olmadığını ileri süren Erdoğan, şehirde yapılanların da görevleri olmamasına rağmen merkezi hükümet tarafından yapıldığını iddia etti. Erdoğan, “Her kim karşınıza çıkıp da hesapsız kitapsız atıp tutuyorsa bilin ki size hiçbir şey vermeyeceği gibi elinizdekinden olmasına yol açacaktır. Antalya böyle zübük siyasetçi oyunlarına gelmez” ifadelerini kullandı.

BÖCEK’TEN YANIT: ALTIN ÇAĞI DİYEREK RANTIN ÇAĞINI GETİRMEYE ÇALIŞANLARA ANTALYALILAR GEÇİT VERMEYECEK

Erdoğan’ın sözlerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdoğan’ın yine yanlış yönlendirildiğini belirten Böcek, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü açıklamalarını üzülerek takip ettim. Sayın Cumhurbaşkanı, yine yanlış yönlendirilmiş sanıyorum. Öncelikle, bize herkesin başkanı diyen, bize bu güzel ismi yakıştıran vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Anlıyorum ki Herkesin Başkanı olmak için çalışıyor olmamız, 5 yıldır Antalyalılarımızı bu iktidarın yarattığı ekonomik krize ezdirmiyor olmamız, tüm engellemelere rağmen gurur duyulacak bir belediyecilik yapıyor olmamız, bazı kesimleri rahatsız etmiş.

Kimse heveslenmesin… Altın Çağı diyerek Rantın Çağını getirmeye çalışanlara Antalyalılar geçit vermeyecek! Bizim alnımız açık başımız dik! Yine hiç ayrım yapmadan Herkesin Başkanı olmaya devam edeceğiz."

Sn Cumhurbaşkanımızın dünkü açıklamalarını üzülerek takip ettim.

Sn Cumhurbaşkanı, yine yanlış yönlendirilmiş sanıyorum.

Öncelikle, bize herkesin başkanı diyen, bize bu güzel ismi yakıştıran vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Anlıyorum ki Herkesin Başkanı olmak için… — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) March 3, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem