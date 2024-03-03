İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ne söyledi? CHP'nin İzmir adayı Tugay seçimlerden sonra yaşananları anlattı

14-28 Mayıs Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ardından CHP'de yapılan bir toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun, eski CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dönerek, "Biz neden bu seçimi kaybediyoruz? Ben bundan sonra Türkiye’de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum" dediği aktarıldı.

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İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ne söyledi? CHP'nin İzmir adayı Tugay seçimlerden sonra yaşananları anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 14-28 Mayıs Seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu’na "Biz neden bu seçimi kaybediyoruz? Ben bundan sonra Türkiye’de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum" dediği ortaya çıktı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Cemil Tugay, mayıs seçimlerinden sonra, CHP’de temmuz ayında yapılan belediye başkanları toplantısından anektodlar paylaştı.

KRT’de Gökhan Kayış'ın sunduğu "Türkiye Meclisi" programında katılan CHP’li Aday Tugay, "Ekrem başkan kürsüye çıktı. Uzun bir konuşma yaptı ve hepimize içindeki acıyı hissettirdi" dedi.

İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na bakarak kurduğu cümleyi paylaşan Tugay, şunları söyledi:

"’Biz, kaybetmemesi gereken insanlarız. Biz doğru insanlarız. Biz çalışkan insanlarız, bu ülkeyi seven insanlarız. Biz neden bu seçimi kaybediyoruz? Ben bundan sonra Türkiye’de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum’ dedi. O kadar içten söyledi ki açıkçası ben orada yürekten bağlandım kendisine. Ekrem başkanın başarılı olmakla ilgili kararlılığı var. İstanbul'da beraber çalışacağı insanlarla ilgili kendi tercihlerini kabul ettirme çabası var, hakkıdır.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Cemil Tugay 2024 Yerel Seçimleri
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