Muhittin Böcek'ten Dikkat Çeken Yorum: 'Birisi Cumhurbaşkanı Biri Başbakan Olur, Onlar Muhteşem Üçlü'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) sosyal tesiste düzenlendiği "Basın Sohbetleri" toplantısına katıldı. Böcek, orada basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içinde "ön seçim" yapma kararını değerlendirdi.

Konuyla ilgili soruya yanıt veren Böcek, şunları söyledi:

"Partimizin alacağı kararlara saygı duyuyorum. İkisi de (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) birbirinden kıymetlidir. Ama Sayın Yavaş, 'Bu konuyla ilgili yarışmaya katılmayacağım' dedi. Daha dün başladı bizim adaylıklarımız. Son güne kadar Mansur abi aday olabilir, bilmiyorum detayını. Oradaki o resim, CHP herkes için umuttur. İşçisinden emekçisine, basınına herkes için söylüyorum. Zaten bunu 31 Mart seçimlerinde Türkiye göstermiştir. Yüzde 38'lere yaklaşan oy almıştır. Bu devam edecektir.

'O FOTOĞRAF ÇOK YAKIŞTI'

Sonuç olarak parlamenter sisteme geçilebilir. Birisi cumhurbaşkanı birisi başbakan olur. Sayın Genel Başkanımızla muhteşem üçlü onlar. O fotoğraf çok yakıştı. Türkiye için umut olmuştur. Şu ana kadar Ekrem başkanımız da adaylığının müracaatını yapmadı diye biliyorum. 23'ü son zaten, o zamana kadar göreceğiz. Gidişatta Genel Başkanımız, Ekrem ve Mansur başkanımızla sürekli görüşüyor, biz de görüşüyoruz."

Kaynak: AA