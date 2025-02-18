Muhittin Böcek'ten Dikkat Çeken Yorum: 'Birisi Cumhurbaşkanı Biri Başbakan Olur, Onlar Muhteşem Üçlü'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme metodu ve Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş kıyaslamaları ile ilgili konuştu. Böcek, parlamenter sisteme geçişin olabileceğini söyleyerek, "Birisi cumhurbaşkanı birisi başbakan olur. Sayın Genel Başkanımızla muhteşem üçlü onlar" dedi.

Muhittin Böcek'ten Dikkat Çeken Yorum: 'Birisi Cumhurbaşkanı Biri Başbakan Olur, Onlar Muhteşem Üçlü'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) sosyal tesiste düzenlendiği "Basın Sohbetleri" toplantısına katıldı. Böcek, orada basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içinde "ön seçim" yapma kararını değerlendirdi.

Konuyla ilgili soruya yanıt veren Böcek, şunları söyledi:

"Partimizin alacağı kararlara saygı duyuyorum. İkisi de (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) birbirinden kıymetlidir. Ama Sayın Yavaş, 'Bu konuyla ilgili yarışmaya katılmayacağım' dedi. Daha dün başladı bizim adaylıklarımız. Son güne kadar Mansur abi aday olabilir, bilmiyorum detayını. Oradaki o resim, CHP herkes için umuttur. İşçisinden emekçisine, basınına herkes için söylüyorum. Zaten bunu 31 Mart seçimlerinde Türkiye göstermiştir. Yüzde 38'lere yaklaşan oy almıştır. Bu devam edecektir.

Muhittin Böcek'ten Dikkat Çeken Yorum: 'Birisi Cumhurbaşkanı Biri Başbakan Olur, Onlar Muhteşem Üçlü' - Resim : 1

'O FOTOĞRAF ÇOK YAKIŞTI'

Sonuç olarak parlamenter sisteme geçilebilir. Birisi cumhurbaşkanı birisi başbakan olur. Sayın Genel Başkanımızla muhteşem üçlü onlar. O fotoğraf çok yakıştı. Türkiye için umut olmuştur. Şu ana kadar Ekrem başkanımız da adaylığının müracaatını yapmadı diye biliyorum. 23'ü son zaten, o zamana kadar göreceğiz. Gidişatta Genel Başkanımız, Ekrem ve Mansur başkanımızla sürekli görüşüyor, biz de görüşüyoruz."

Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: İmamoğlu mu Yavaş mı?Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: İmamoğlu mu Yavaş mı?Güncel
İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken Sözler: Sizin Gücünüzle Yola Çıkacağızİmamoğlu'ndan Dikkat Çeken Sözler: Sizin Gücünüzle Yola ÇıkacağızGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Muhittin Böcek
DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Çağrı Ne Zaman Gelecek? DEM Parti'den Bir 'Öcalan' Açıklaması Daha
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: İmamoğlu mu Yavaş mı? Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: İmamoğlu mu Yavaş mı?
Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor
Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı
Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor
CHP İl Başkanlarından Ortak Tepki: 'Şaibeli Kurultay' İddialarına Karşı 'Tek Ses' Çağrısı 'Şaibeli Kurultay' İddialarına Karşı 'Tek Ses' Çağrısı
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçiren Özcan Deniz'in Eşinden Zehir Zemberek Sözler Eşinden Zehir Zemberek Sözler
Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı
Yılmaz Güney'in Hayatı Film Oluyor: 'Çirkin Kral'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu Yılmaz Güney'e Hayat Verecek İsim Belli Oldu
AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali
Özgür Özel’in Masasındaki Son Ankette Çarpıcı Sonuç! Üçlü Yarış Tüm Dengeleri Değiştirecek Özgür Özel’in Masasındaki Son Ankette Çarpıcı Sonuç! Üçlü Yarış Tüm Dengeleri Değiştirecek