Muhammed Nur Nahya'dan 'Sinan Oğan' videosu: "Kurt bakışlım..."

Erdoğan'ın sesini taklit ederek ünlenen Muhammed Nur Nahya, Sinan Oğan ile Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesiyle ilgili bir video hazırladı.

Son Güncelleme:

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın, seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'nı destekleyeceğini açıklamasının ardından, sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'dan konu ile ilgili bir video geldi. Nahya videoyu "Sinan Oğan'ın cumhur ittifakına katılmasını sağlayan görüşme..." paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'nın "Sinan Oğan'ın cumhur ittifakına katılmasını sağlayan görüşme..." parodisi yaptığı video sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın hangi adayı destekleyeceği konusu uzun süredir tartışılıyordu. Oğan'ın kararını Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmasının ardından, Muhammed Nur Nahya da , bu konuyu yayınladığı skeçle parodileştirdi.

OĞAN VE ERDOĞAN'IN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Nahya söz konusu skeci, "Sinan Oğan'ın cumhur ittifakına katılmasını sağlayan görüşme..." ifadeleriyle paylaştı.

Skeçte, Sinan Oğan'la görüşecek misiniz sorusunu "Haber izliyorum" diyerek geçiştiren Erdoğan, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan'ın görüşeceğini öğrenince telefona sarıldı. Erdoğan, "Kurt bakışlım nasıl gidiyor? Devlet Bey'le konuştuk seçim sonrasında 2-3 günlük tatil ayarlayalım Tanrı Dağı'na gidelim, Sinan sever dedik" ifadeleriyle ikna konuşması yaptı. 

Etiketler
Sinan Oğan Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Aşkı dolu dolu yaşayan ve çapkınlıkta sınır tanımayan 3 burç Aşkı dolu dolu yaşayan ve çapkınlıkta sınır tanımayan 3 burç
Alparslan Türkeş Vakfı yöneticisinden Kılıçdaroğlu’na destek Alparslan Türkeş Vakfı yöneticisinden Kılıçdaroğlu’na destek
Az malzemeyle yapılan en lezzetli börek! 1 tepsi dolusu çıkıyor Az malzemeyle yapılan en lezzetli börek! 1 tepsi dolusu çıkıyor
TRT, günün 4’te 1’ini iktidara ayırdı: 'Çok açık suç oluşturuyor' TRT, günün 4’te 1’ini iktidara ayırdı
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu
Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu: Kariyerlerinde 10 basamak birden yükselecekler Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu
Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il! Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il!
Sinan Oğan'ın oyları: Yüzde 5.17'nin kaçı Kılıçdaroğlu'na, kaçı Erdoğan'a gider? Yüzde 5.17'nin kaçı Kılıçdaroğlu'na, kaçı Erdoğan'a gider?
Gün verildi: Dev toz bulutu ve asit Türkiye'nin üstüne çökecek, maskesiz çıkmayın! Gün verildi: Dev toz bulutu ve asit Türkiye'nin üstüne çökecek, maskesiz çıkmayın!