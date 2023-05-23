Muhammed Nur Nahya'dan 'Sinan Oğan' videosu: "Kurt bakışlım..."

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın, seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'nı destekleyeceğini açıklamasının ardından, sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'dan konu ile ilgili bir video geldi. Nahya videoyu "Sinan Oğan'ın cumhur ittifakına katılmasını sağlayan görüşme..." paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'nın "Sinan Oğan'ın cumhur ittifakına katılmasını sağlayan görüşme..." parodisi yaptığı video sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın hangi adayı destekleyeceği konusu uzun süredir tartışılıyordu. Oğan'ın kararını Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmasının ardından, Muhammed Nur Nahya da , bu konuyu yayınladığı skeçle parodileştirdi.

OĞAN VE ERDOĞAN'IN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Nahya söz konusu skeci, "Sinan Oğan'ın cumhur ittifakına katılmasını sağlayan görüşme..." ifadeleriyle paylaştı.

Skeçte, Sinan Oğan'la görüşecek misiniz sorusunu "Haber izliyorum" diyerek geçiştiren Erdoğan, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan'ın görüşeceğini öğrenince telefona sarıldı. Erdoğan, "Kurt bakışlım nasıl gidiyor? Devlet Bey'le konuştuk seçim sonrasında 2-3 günlük tatil ayarlayalım Tanrı Dağı'na gidelim, Sinan sever dedik" ifadeleriyle ikna konuşması yaptı.