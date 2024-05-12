MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Doha'da dikkat çeken temas

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Doha'da bir araya geldi.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Doha'da dikkat çeken temas

İsrail ile Filistin arasındaki gerilim artarak devam ederken MİT Başkanı Kalın ile Hamas heyeti flaş bir görüşme gerçekleştirdi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi gibi konular ele alındı.

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