Mine Kırıkkanat'ın elinde Kılıçdaroğlu ile ilgili belge yokmuş: Hata ettim özür dilerim

İki yıl önce verdiği bir röportajda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında elinde ‘çok can alıcı’ bir dosya olduğunu öne süren Mine Kırıkkanat, ‘kullanıldığını’ söyleyerek özür diledi.

Kırıkkanat, 2021’de katıldığı bir yayında ‘yandaş basın’ ve onun elinde ‘Kılıçdaroğlu’nu bitirecek bir dosya’ olduğunu iddia ederek, “Bakın ne olduğunu söyleyemeyeceğim size. Çünkü başım derde girer. Benim başım da kıymetli… Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya var, çok yıkıcı bir dosya… Yandaş basının elinde… Bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak yani. Yani, öyle söylendi bana.” İfadelerini kullanmıştı.

Odatv, Kırıkkanat’ın iddiasını yeniden gündeme getirdi. Kırıkkanat, Odatv’nin haberini alıntılayarak, ‘kullanıldığını’ söyledi.

"TARİHE GEÇECEK ÖNEM VE DEĞERDE..."

Kırıkkanat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

2021 yılında Nokta TV’de söz ettiğim Kılıçdaroğlu dosyası, akçeli ve yüz kızartıcı hiç bir suçla ilgili değildir. Bugün gelinen noktada, önemi bile kalmayan bu dosya içeriğiyle kullanılmak istendiğimi ve ilişikteki konuşmayı yaparak, ne yazık ki kullanıldığımı kabul etmek zorundayım. Hata ettim, özür dilerim…

Sayın Kılıçdaroğlu’un adaylığına çok karşı çıktım; ama sağladığı birlik, harcadığı çaba ve emekle cumhurbaşkanlığını herkesten fazla hak ettiğine ikna oldum. Tarihe geçecek önem ve değerde bir cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum.

Kaynak: Gerçek Gündem