Mimarlar Odası Başkanı, CHP'den aday adayı oldu

Siyasi partilerde yerel seçim öncesi adaylık heyecanı yaşanıyor.



Kimi partilerde adaylar hemen belirlenirken kimi partilerde de ön seçim oluyor.



31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi CHP Maltepe Belediye Başkanlığı için tanıdık bir isim aday adayı oldu.



TMMOB(Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Başkanı Esin Köymen, görevinden ayrıldı.

Köymen, CHP Maltepe Belediye Başkanlığı’na aday adayı olduğu için istifa ettiğini açıkladı.

“Değerli Arkadaşlar, 27 Kasım tarihi itibariyle TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ndeki görevimden istifa ederek yeni bir yola çıktım. 30 Kasım tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Maltepe Belediye Başkan aday Adaylığı için başvurumu yaptım. Her zaman ikinci okulum dediğim Mimarlar Odası’nda öğrendiklerim ve ilke edindiklerim bu yeni süreçte de yol göstericim olmaya devam edecektir. Uzun yıllar birlikte çalıştığım, kamu ve toplum yararına mimarlık için mücadele ettiğim Mimarlar Odası’ndaki tüm çalışanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Bilgi birikimlerimizi bundan böyle yaşadığım yer için hayata geçirmek üzere Maltepe Belediye Başkanlığı için aday adayı olarak yola çıktım. Bilgi birikimlerimizi bundan böyle yaşadığım yer için hayata geçirmek üzere Maltepe Belediye Başkanlığı için aday adayı olarak yola çıktım.”

Kaynak: Gerçek Gündem