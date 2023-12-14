Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bilgi verdi | Askerden ABD ve Yunanistan açıklaması: Suriye'deki tatbikatlara tepki gösterdiler

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’nin Suriye’deki PKK/YPG ile ortak tatbikat yapmasına ilişkin sorulara “ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG-SDG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. ABD’den beklentimiz, bu terör örgütüne verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması ve bizim terörle mücadelemize samimi destek vermesidir” yanıtını verdi.

YUNANİSTAN’LA İLİŞKİLER: SON TOPLANTIDA DA OLUMLU GELİŞMELER SAĞLANDI

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyareti sonrasında Yunanistan ile ilişkilerdeki son duruma ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

“13 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Yunanistan ile ilişkilerimizi geliştirmek için önemli bir adımdı. 2 yıldan fazla bir süredir ara verilen heyetler arası görüşmeler bu toplantılarla tekrar başlamış oldu. Ve bir sonraki toplantının Atina’da yapılması için planlamalara başlandı. Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları problemlerin çözülmesine değil olumlu atmosferin devamının sağlamasına ve karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik toplantılar. Son toplantıda da olumlu gelişmeler sağlandı.”

Kaynak: Gerçek Gündem