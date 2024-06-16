Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçik'le bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda Kurban Bayramı namazı kıldı ardından Mehmetçik ile bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçik'le bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberindeki TSK komuta kademesi ile beraber arife günü Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçik'le bayramlaştı - Resim : 1

Geceyi burada geçiren Güler ve komutanlar, bayram namazını komutanlığın mescidinde Mehmetçik ile kıldı. Namazın ardından kurban kesimine katılan Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, daha sonra Mehmetçikle bayramlaştı.

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Kaynak: ANKA

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