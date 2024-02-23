Milli Görüş'te eski defterler açıldı: "Erdoğan polisle Erbakan'ın evini kuşattırdı, onu hapse attıracaktı"

Yerel seçimlere sayılı gün kala Milli Görüş'te eski defterler açıldı. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Erdoğan'ın Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak istediğini söyledi. Karamollaoğlu, "Erdoğan polisle evini kuşattırdı. Evinden alacak... Hocamızı ilzam etmek için hapse attıracaktı" dedi.

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Milli Görüş'te eski defterler açıldı: "Erdoğan polisle Erbakan'ın evini kuşattırdı, onu hapse attıracaktı"

Karamollaoğlu: Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın evini kuşattırdı ve hapse attırmak istedi

Milli Görüş hareketinin bugünkü siyasi partisi konumunda olan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hareketin lideri Necmettin Erbakan’ın son günleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, yıllarca birlikte siyaset yaptıkları, Milli Görüş içinde yetişen ve oradan ayrılıp AKP'yi kuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2006 yılında Necmettin Erbakan'ın evini polis ile kuşattırdığını ve hapse attırmak istediğini söyledi.

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KRT'de katıldığı programda konuşan Karamollaoğlu, yaşananları şu şöyle anlattı:

"Erbakan Hoca, 2006 yılında hapse mahkum olduğunda Tayyip Erdoğan polisle evini kuşattırdı. Hapse attırmak için büyük bir gayretin içine girdi. Çünkü mahkum olmuştu. Evinden alacak... Hocamızı ilzam etmek için, kötü göstermek için hapse attıracaktı. Evi kuşatıldı.

O zaman Allah rahmet eylesin Hasan Kalyoncu, bizim Gaziantep eski il başkanımız. AK Parti'nin kuruluşunda da yer almıştı. Tayyip Erdoğan'a gitti. 'Eğer Erbakan'ı tutuklarsan burayı senin başına yıkarım. Ben siyaseten seni yaşatmam' dedi. Onun üzerine Tayyip Bey ev hapsine çevrilmesini sağladı.

Ve arkasından da Abdullah Gül Bey Cumhurbaşkanı olduktan sonra Erbakan Hocamızın affını kendisi gerçekleştirdi. Yani Erbakan Hoca siyasi hayata Abdullah Gül'ün bu affıyla dönebildi."

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KAYIP TRİLYON DAVASI NEDİR?

Refah Partisi'nin 1998 senesinde kapatılmasının akabinde, yöneticilerinden, ellerinde bulunan 896 milyar TL'lik, (1 trilyona yuvarlanan) hazine yardımını, devlete iade etmeleri istendi. Partinin, hazine yardımını devlete iade etmemesi üzerine, açılan davaya “Kayıp Trilyon” adı verildi.

Davada müfettişlerin yaptığı incelemelerde, paranın sahte belgelerle harcanmış gibi gösterildiği iddia edildi. Dava sonucu RP başkanı Necmettin Erbakan 2 yıl 4 ay hapse mahkûm oldu. Yine RP'nin 68 yöneticisi 1 yıl ile 1 yıl 2 ay arası hapis cezası aldı.

O dönem Erdoğan başbakan olarak görev yaparken Necmettin Erbakan'ın ise 'kayıp trilyon' davasında aldığı hapis cezası nedeniyle Saadet Partisi genel başkanlığı ve üyeliği düşürülmüştü.

2008'de dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından affedilen Erbakan, Ekim 2010'da tekrar Saadet Partisi Genel Başkanı seçilmiş, Şubat 2011'de ise ölmüştü.
Milli Görüş'te eski defterler açıldı: "Erdoğan polisle Erbakan'ın evini kuşattırdı, onu hapse attıracaktı" - Resim : 3
Gazeteci Ümit Turpçu'nun 1995'te çektiği fotoğraf Milli Görüş'ün sembolü haline geldi:
Turpçu bu fotoğrafla birçok ödül aldı.
Etiketler
Milli Görüş Saadet Partisi Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan Temel Karamollaoğlu
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