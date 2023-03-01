İYİ Parti sözcüsünün açıklamasına dikkat çekti: Cumhurbaşkanı adayı yarın açıklanacak mı?

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Kürşad Zorlu ne demek istedi?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin bugünkü yazısında, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının 2 Mart’ta açıklanacağına yönelik ifadeler üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’in görüşmesine dikkat çekti.

Erkin, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun açıklaması üzerine CHP ve İYİ Parti kulislerinde konuşulanları aktardı ve “Anladığım kadarıyla 2 Mart'ta aday konusu ve ismi masada konuşulacak ama kesin bir karar çıkmayabilir” dedi.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyareti de “adaylık” tartışmasını hızlandırdı. Kılıçdaroğlu'nun talebiyle gerçekleşen ve Akşener'in makamında gerçekleşen kahvaltılı sohbetle ilgili iki taraf da “susma” kararı aldı. Bildiğimiz, CHP liderinin yakın çevresine “Sorun yok, her şey yolunda” cümlesini kurduğu, İYİ Parti cenahında ise yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından medyada yayılan “Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda uzlaşma sağlandı. Cumhurbaşkanlığı konusunda pazarlık yapılıyor” kulisine sert tepki gösterdiği!

Öyle ki, Kılıçdaroğlu buluşmasının ardından Akşener, Divan üyeleri ve milletvekilleriyle toplantı yaptığı sırada, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaparak (saat 18.48'de) bu iddiaları yalanlamak zorunda kaldı.

Zorlu şunları kaydetti:

“Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve ‘pazarlık' iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır.”

Biraz deşince… Kürşad Zorlu'nun “ilan edilen ilkeler çerçevesinde” cümlesinin önemli olduğu bilgisine ulaştım. Kulislerde, 26 Ocak'ta yapılan Altılı Masa toplantısı bildirisine atıfta bulunulduğu bilgisine ulaştım. Ne diyordu o açıklamada:

“…Toplantımızda son olarak Millet İttifakı'nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz. (26 Ocak 2023/Altılı Masa açıklaması/İYİ Parti Genel Merkezi)”

İYİ Parti'nin “ilan edilen ilkeleri” şunlar: “İstişare, uzlaşı ve halkın tercihleri.” Kılıçdaroğlu-Akşener buluşmasından sonra yazılanların doğru olmadığı yani “CHP liderinin isminde uzlaşıldığı” bilgisinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkınca kafalar iyice karıştı. Peki iki lider 1.5 saat ne konuştu? Bilinmiyor!

KÜRŞAD ZORLU NE DEMEK İSTEDİ?

Şimdi gelelim 2 Mart'a bir gün kala herkesin aklındaki aynı soruya: “Aday kim olacak? O gün açıklanacak mı?”

Dün Kürşad Zorlu şu açıklamayı yaptı: “Gerçekleşen görüşme Millet İttifakı'nın paydaşlarının zaman zaman yaptığı periyodik görüşmelerden biridir. Yaklaşık 1.5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Toplantıya tüm paydaşlar hazırlanıyor. 2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz.” Bu açıklamanın ardından yazılı ve görsel medyada “Aday 2 Mart'ta açıklanacak” başlıklı tartışmalar başladı. Ben de İYİ Partili kaynaklara sordum. Zorlu'nun açıklamasına dair, “2 Mart'ta adayın kesin olarak belirleneceğinin değil aday isim üzerinde konuşulacağının vurgulandığını” ifade ettiler.

Bir üst düzey yetkili şöyle dedi: “Dün sözcümüzün açıklamasındaki vurgu, millet ittifakının son bildirisinde de yer aldığı üzere adayın ve usulün konuşulacağına yönelik ortak iradenin bir yansımasıdır.” Anladığım kadarıyla 2 Mart'ta aday konusu ve ismi masada konuşulacak ama kesin bir karar çıkmayabilir. Ancak… Önümüzdeki bir hafta çok şeylere gebe.