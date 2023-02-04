Millet İttifakı'nı hedef alan pankart: Erdoğan'ın mitingi öncesinde asıldı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın mitingi öncesinde, AKP Nazilli Gençlik Kolları’nın, ilçedeki bir binaya Millet İttifakı’nı hedef alan bir pankart astıklarını duyurdu.

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü Aydın mitingi öncesinde, AKP Nazilli Gençlik Kolları tarafından bir binaya asılan ve Millet İttifakı’nı hedef alan pankarta tepki gösterdi.

Bülbül, “Bu nedir? Bu açıkça Altılı Masa parti başkanlarını terörizmle, terörist olmakla itham etmektir. Bu konuda Nazilli Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Altılı Masa’nın partileri, Millet İttifakı’nın genel başkanları terörizmle suçlanamaz. Bu bir suçtur” dedi.

Pankart karşısında suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Bülbül, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı 4 Şubat’ta burada miting yapacak. Nazilli’de bu miting alanında asılmış bir pankart var. Bu pankart, ‘AK Gençlik Nazilli’ olarak asılmış durumda… Bu nedir? Bu açıkça Altılı Masa parti başkanlarını terörizmle, terörist olmakla itham etmektir. Bu kabul edilemez. Bu konuda Nazilli Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum.

Altılı Masa’nın partileri, Millet İttifakı’nın genel başkanları terörizmle suçlanamaz. Altında bir terörist tipi… Bu bir suçtur, bu pankartın indirilmesi gerekir. Bu ucube sistemin, partili Cumhurbaşkanı Sistemi’nin bu topluma uygun olmadığını söyledik. Buraya Sayın Cumhurbaşkanı mı geliyor, yoksa AKP Genel Başkanı mı geliyor? Bu milleti ayrıştırmadır. Bu nedenle bu yaşananlar Nazillili hemşerilerimize yönelik bir sıkıntı yaratmıştır. Nazillili hemşerilerimiz 14 Mayıs’ta sandıkta bu sıkıntıların hesabını soracak.”

Kaynak: ANKA

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