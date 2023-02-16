Millet İttifakı'ndan olağanüstü toplantı kararı

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının 18 Şubat'ta "deprem" gündemiyle bir toplantı yapacakları bildirildi.

Millet İttifakı'ndan olağanüstü toplantı kararı

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Altılı Masa, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. 

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Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin, 18 Şubat Cumartesi saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde "Deprem Özel" gündemli bir toplantı gerçekleştirecekleri belirtildi.

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