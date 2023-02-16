Demirtaş'tan 'Türkiye Tek Yürek' açıklaması: Ne diye on binlerce insanın ölümünü beklediniz?

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Türkiye Tek Yürek” programına ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş, "Ne diye on binlerce insanın ölümünü, 10 şehrin yerle bir olmasını beklediniz" diye sordu.

Demirtaş'tan 'Türkiye Tek Yürek' açıklaması: Ne diye on binlerce insanın ölümünü beklediniz?

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Avukatları aracılığıyla kullandığı “Türkiye Tek Yürek” programına ilişkin açıklama yapan Demirtaş, “Madem kamunun elinde ve Erdoğan'ın kontrolünde deprem için rahatlıkla kullanılabilecek bu kadar para vardı, ne diye on binlerce insanın ölümünü, 10 şehrin yerle bir olmasını beklediniz” dedi.

Demirtaş’ın açıklamaları şöyle:

“Dün akşam, pek çok televizyon kanalında ortak yayın yapıldı ve yardım toplandı. Stüdyoda emek verenlerin ve kendi ceplerinden para gönderenlerin katkıları çok değerli. Bu yönler hariç, dün geceki 'yardım' şovu tam bir aldatmacaydı. Büyük bir algı yönetimiydi. Neden mi?

Halkın alın teriyle, emeğiyle oluşan kamu bütçesi tek adam sistemiyle zaten Erdoğan'ın elindeydi. Dün akşam önemli miktarda kamu kaynağı, yardım adı altında ve denetlenemeyecek şekilde Erdoğan'ın emrine verildi. Olup biten tam olarak bu.

Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kurumlardaki halkın parasının ne kadarının kontrolsüz şekilde kendi emrine verileceğini, Erdoğan'ın kendisi belirledi. Kamu kurumlarının genel müdürlerine ve bürokratlara düşen de telefona bağlanıp bunu duyurmak oldu.

“NE DİYE ON BİNLERCE İNSANIN ÖLÜMÜNÜ, 10 ŞEHRİN YERLE BİR OLMASINI BEKLEDİNİZ?”

Madem kamunun elinde ve Erdoğan'ın kontrolünde deprem için rahatlıkla kullanılabilecek bu kadar para vardı, ne diye on binlerce insanın ölümünü, 10 şehrin yerle bir olmasını beklediniz? Bu paraları, deprem bölgesindeki yapıları güçlendirmek için neden kullanmadınız?

Üstelik, halkın parasını o cepten alıp bu cebe koyarken bir de vergi indiriminden yararlanıp karlı çıktılar. Dün akşam, yardım adı altında yapılan şovun kaybedeni yine halk oldu. Kamu kurumlarının kasasında dururken iyi kötü bir denetime tabi olan 5 milyar dolar, şimdi yardım hesabında ve denetim dışına çıkıp bir tür örtülü ödeneğe dönüştü. Bu paraları, mesela seçimlerde kendi parti çalışmaları için kullansa bunu kim bilecek, kim denetleyecek?

İzledikçe kanım dondu, nefesim kesildi. Alçalmanın dibi yok mu! Bunların bir de onlarca, yüzlerce milyon dolarlık kişisel servetleri, bir yanda da bu yoksulluk, bu acılar, bu yıkım... Öfkem iyice artıyor. Mücadeleye, dayanışmaya devam.”

Etiketler
Selahattin Demirtaş HDP
ATV'den flaş karar.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları üzülecek ATV'den flaş karar.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları üzülecek
Deprem bölgesindeki koordinasyonsuzluğu anlattı: 'Cumhurbaşkanının ağzından çıkacak direktife baktı' Deprem bölgesindeki koordinasyonsuzluğu anlattı
Kabaran anne kekinin püf noktasıymış. Pişerken çatlamıyorda Kabaran anne kekinin püf noktasıymış. Pişerken çatlamıyorda
Erdoğan ile Bahçeli arasında görüşme Erdoğan ile Bahçeli arasında görüşme
ÇOK OKUNANLAR
Rekor Merkez Bankası'nda: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor bağış o kurumdan: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun' Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun'
İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede
Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti' Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti'
Fatih Altaylı: Zaten kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları kamuya bağışlamaları ne kadar makul ya da yasal? Fatih Altaylı: Kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları bağışlamaları ne kadar yasal