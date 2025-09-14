MHP'li Yıldız Duyurdu: Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a Vefa

MHP lideri Bahçeli, sanatçı Ferdi Tayfur’un kabrine özel mezar taşı yaptırdı. Ayrıca Bahçeli’nin girişimiyle açılan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi de sanatçının hatırasını yaşatacak.

Son Güncelleme:
MHP'li Yıldız Duyurdu: Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a Vefa
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ocak ayında yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur’un kabrine özel bir mezar taşı yaptırdı. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız’ın X hesabından aktardığına göre, İstanbul Yeniköy Mezarlığı’ndaki kabre yapılan taş, Türk-İslam sanatının motifleriyle işlendi. Hilal, yıldız, Osmanlı tuğrası ve hat sanatından örnekler yer aldı.

MHP'li Yıldız Duyurdu: Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a Vefa - Resim : 1

Yine Yıldız'ın aktardığına göre Bahçeli’nin girişimiyle Adana Sarıçam Belediyesi tarafından 'Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi' de hizmete açıldı. Yıldız, "Bu yüksek vefa yalnızca bir dostluğun değil, Türk milletinin kültürüne ve manevi değerlerine verilen önemin göstergesidir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, usta sanatçının cenaze törenine de katılmıştı.

Bahçeli'den Kritik Mesajlar: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'de de Devam Etmeli, Ahmet Türk Göreve İade Edilmeli'Bahçeli'den Kritik Mesajlar: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'de de Devam Etmeli, Ahmet Türk Göreve İade Edilmeli'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur
Son Güncelleme:
Galatasaray Taraftarı Bu Yorumu Duyunca Çıldıracak! Volkan Demirel'den Leroy Sane İçin Olay Yaratacak İddia Leroy Sane İçin Olay Yaratacak İddia
Kudüs Patriği’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Anlamlı Hediye 14 Asırlık Barış ve Kardeşlik Emanı
Bu Bardaklardan Kahve İçmeden Önce İki Kez Düşünün Bu Bardaklardan Kahve İçmeden Önce İki Kez Düşünün
CHP’den Kurultay Davası Öncesi Ankara Çıkarması: Özgür Özel'den Flaş Mesajlar CHP’den Kurultay Davası Öncesi Ankara Çıkarması
ÇOK OKUNANLAR
Buralara Ayak Basan Geri Dönmek İstemiyor! Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı: Türkiye'den Tek Orası Girdi Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Kadın Erken Yaş ve Prim Tablosu Açıklandı Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan’: 'Manavgat İddianamesiyle Birlikte Görüntüleri Yayınlayacağım' Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan'
Kurultay Davası Öncesi Kritik Hamle: CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor
Özlem Çerçioğlu'nun Gidişini İlk Kez Duyuran Gazeteci Yazdı: '8 CHP'li Belediye Daha AKP'ye Geçiyor' Özlem Çerçioğlu'nun Gidişini İlk Kez Duyuran Gazeteci Yazdı