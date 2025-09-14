MHP'li Yıldız Duyurdu: Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a Vefa

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ocak ayında yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur’un kabrine özel bir mezar taşı yaptırdı. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız’ın X hesabından aktardığına göre, İstanbul Yeniköy Mezarlığı’ndaki kabre yapılan taş, Türk-İslam sanatının motifleriyle işlendi. Hilal, yıldız, Osmanlı tuğrası ve hat sanatından örnekler yer aldı.

Yine Yıldız'ın aktardığına göre Bahçeli’nin girişimiyle Adana Sarıçam Belediyesi tarafından 'Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi' de hizmete açıldı. Yıldız, "Bu yüksek vefa yalnızca bir dostluğun değil, Türk milletinin kültürüne ve manevi değerlerine verilen önemin göstergesidir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, usta sanatçının cenaze törenine de katılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi