MHP'li yönetici, iş yerine İYİ Parti afişi asan eski MHP'li Ferhat Özcan'ı öldürdü
MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci, iş yerine İYİ Parti afişi asan eski MHP Ankara İl Yöneticisi Ferhat Özcan’ı öldürdü.
MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci, eski MHP Ankara İl Yöneticisi Ferhat Özcan’ı öldürdü.
KRT'nin aktardığına göre, kendisine ait işyerine İYİ Parti afişi asan Özcan’dan afişi indirmesi istendiği afişi indirmemesi üzerine de İlçe Başkanı Ekinci’nin Özmen’in bürosuna giderek silahıyla öldürdüğü öne sürüldü.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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