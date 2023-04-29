MHP'li yönetici, iş yerine İYİ Parti afişi asan eski MHP'li Ferhat Özcan'ı öldürdü

MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci, iş yerine İYİ Parti afişi asan eski MHP Ankara İl Yöneticisi Ferhat Özcan’ı öldürdü.

Son Güncelleme:
MHP'li yönetici, iş yerine İYİ Parti afişi asan eski MHP'li Ferhat Özcan'ı öldürdü

MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci, eski MHP Ankara İl Yöneticisi Ferhat Özcan’ı öldürdü.

KRT'nin aktardığına göre, kendisine ait işyerine İYİ Parti afişi asan Özcan’dan afişi indirmesi istendiği afişi indirmemesi üzerine de İlçe Başkanı Ekinci’nin Özmen’in bürosuna giderek silahıyla öldürdüğü öne sürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Etiketler
MHP İYİ Parti
Son Güncelleme:
Sadece 1 yudum içildiğinde bile mide yanmasını yok ediyor! En etkili taktik Sadece 1 yudum içildiğinde bile mide yanmasını yok ediyor! En etkili taktik
Bahçeli AYM Başkanı Arslan'ı hedef aldı: Zillet İttifakı’nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı kolu Bahçeli AYM Başkanı Arslan'ı hedef aldı
Kılıçdaroğlu, er meydanına davet etti: Geleceksiniz, hesaplaşacağız Kılıçdaroğlu, er meydanına davet etti: Geleceksiniz, hesaplaşacağız
Çöpe atıyorduk.. Oysa saç dibindeki kuruluğu ve kepekleri yok ediyormuş Çöpe atıyorduk.. Oysa saç dibindeki kuruluğu ve kepekleri yok ediyormuş
ÇOK OKUNANLAR
'İki isimin oylarında ciddi düşüş var' dedi ve ekledi: 'Seçimin ilk turda bitme ihtimali...' 'İki isimin oylarında ciddi düşüş var' dedi ve ekledi: 'Seçimin ilk turda bitme ihtimali...'
Zaman yolcusu anlattı: '2671'den geliyorum' dedi, yaşanacak felaketler için tarih verdi! Zaman yolcusu anlattı: '2671'den geliyorum' dedi, yaşanacak felaketler için tarih verdi!
Sosyal Güvenlik Başuzmanı açıkladı: EYT'de emekli maaşı krizi! EYT'de emekli maaşı krizi!
İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: 'Çok intihar edenler olacak' İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: 'Çok intihar edenler olacak'
'Erdoğan Sayesinde' çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun'dan, ekonomi vurgulu 'artık yeter' tasarımı Mahir Akkoyun'dan yeni tasarım: Artık yeter!