MHP’li Büyükataman, ‘normalleşme’yi operasyon saydı

AKP’nin Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP’den art arda CHP’yi ve “normalleşme” kavramını hedef alan açıklamalar geliyor. MHP'li Büyükataman, bunun partisine bir operasyon olduğunu iddia etti.

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MHP’li Büyükataman, ‘normalleşme’yi operasyon saydı

Son olarak MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada CHP'nin “normalleşme” söylemini hedef aldı.

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Büyükataman, "CHP’nin normalleşme algısı, emperyalizme payanda olmaktır," ifadelerini kullanarak, “CHP’nin normalleşmesi, binlerce insanımızın katili olan PKK’lı militanların aramızda serbestçe dolaşmasıdır. CHP’nin normalleşme anlayışı FETÖ’cü teröristlerin geri dönmesi ve yeniden devlete sızmasının kapılarının aralanmasıdır” dedi.

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“Normalleşme” sürecinden “tiyatro” olarak bahseden Büyükataman, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
“CHP’nin sinsi planı DEM’li belediyeler marifetiyle milletin malının terör örgütüne peşkeş çekilmesini normalleştirmektir. “Normalleşme” tiyatrosunun, CHP öncülüğünde görünürde Milliyetçi Hareket Partisi’ne arka planda Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine kurnazca yürütülen bir operasyon olduğu artık açığa çıkmıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’ye saldırmak isteyenler, hedeflerine öncelikle Milliyetçi-Ülkücü Hareketi koymuşladır. Sinsi operasyonun sahipleri şunu iyi bilsinler; Milliyetçi Hareket Partisi geçilmeyecek, Türkiye Yenilmeyecektir! Cumhur İttifakı, büyük Türk milletinin istikbaline sonuna kadar sahip çıkacaktır. Son olarak şu notu tüm CHP’liler iyi düşünmelidir: Türkiye’de anormal olan tek şey Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi CHP’nin yönetiminin emperyalizmin efendilerine göz kırpması, terör maşalarına avukatlık yapmasıdır. Özgür bey eğer bir şeyi normalleştirmek istiyorsa öncelikle CHP’yi normalleştirmeye kurucu ayarlarına döndürmeye gayret göstermelidir."

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