MHP'den ittifak çağrılarını reddeden İYİ Partililere yanıt: ''Daha düne kadar içimizdeydiniz...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

MHP'DEN YANIT

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, İYİ Parti'den Bahçeli'ye verilen yanıtlara tepki gösterdi.

Eskişehir'de partisinin Odunpazarı İlçe Kongresi'ne katılan Yönter, İYİ Parti'ye yönelik şunları söyledi:

"Samimiyet üzerine mücadele ediyorsak o zaman sözümüzün, özümüzün, hedeflerimizin de samimi olması lazım, çağrılarımızın da samimi olması gerek. Liderimiz bir çağrıda bulundu. 'Çağırdık, gelmediniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına' dedi. İYİ Parti'ye. Pek çok açıklama geldi. Abuk subuk saçma sapan, hezeyan dolu... Yahu bölücülerle, teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz da MHP ile komşu olmaktan mı kaçınıyorsunuz? Böyle şey olur mu? Bölücülerle aynı masaya oturuyorsunuz. Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz. MHP'ye geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz. İYİ Parti'ye davet ediyorsunuz."

"REZALETTEN BAŞKA YAPACAĞINIZ YOK"

Çağrılarını yinelediklerini ifade eden İzzet Ulvi Yönter, "Türkiye'nin hayrına gelin yerel iktidarda komşu olalım. Gittiğiniz yol yol değil. Ulaşacağınız bir yer yok. Zilletten, rezaletten başka yapacağınız da yok. Oturduğunuz masa, masa değil. Bir diplomat, saygın bir devlet adamı diyor ki Orta Doğu'da bir toplantı olsa bu toplantıya ismen davet edilseniz toplantıya gittiğinizde, masaya vardığınızda masada eğer isminiz yoksa menüye bakın, mutlaka isminizi orada görürsünüz diyor. Yahu menüde var sizin isminiz. Menü yapmışlar sizi. Yemek masasındasınız, üstelik Türkiye'yi yemek isteyenler var. Türkiye'yi menüye almışlar. Buna nasıl ortak olacaksınız? Bölücü ile aynı masayı paylaşıyorsun da bizimle komşuluk hukukunu paylaşamıyor musun? Daha düne kadar içimizdeydiniz. İYİ Parti'ye oy veren, CHP'ye oy veren bütün vatandaşlarımız, Genel Başkanımızın çağrısına kulak vermiştir. Verecektir. Türkiye büyük bir diriliş sürecindedir. Türkiye yükseliş sürecindedir. Hiç kimse bu yükselişimizi, dirilişimizi, ilerleyişimizi kesintiye uğratamayacak" dedi.