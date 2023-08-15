MHP'den 'Bahçeli'nin Akşener'e çağrısı'na açıklama: 'Cumhur İttifakı'na katıl' çağrısı değil

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çağrısıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldız. "Genel Başkanımızın çağrısı Cumhur İttifakı’na katıl çağrısı değil" dedi.

MHP'den 'Bahçeli'nin Akşener'e çağrısı'na açıklama: 'Cumhur İttifakı'na katıl' çağrısı değil

İstanbul Milletvekili ve MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çağrısıyla ilgili tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'e konuştu.

Feti Yıldız'ın sözleri şöyle:

Genel Başkanımızın açıklaması o kadar açık ki üzerine yeni bir söz söylemeye gerek yok, daha önce de yuvaya dönün çağrısında bulunmuştu. O zaman da doğru dürüst cevap verememişlerdi, sonrasında da Kandil’le PKK ile kader birliği yapıp bulundukları yere savruldular.

"GENEL BAŞKANIMIZIN ÇAĞRISI CUMHUR İTTİFAKI’NA KATIL ÇAĞRISI DEĞİL"

Genel Başkanımızın çağrısı Cumhur İttifakı’na katıl çağrısı değil, siyasette kendini konumlandırırken hainlerin yanında durma safın belli olsun çağrısı, İYİ Parti bölücü terör örgütüyle yan yana konumlanmıştır, yerel seçimlerde aynı adaya oy vermişler birçok yerde aday çıkarmayarak birlikte hareket etmişlerdir.

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"12 BİN YÜKSEK BÜROKRAT PAYLAŞILMIŞTI"

CHP yüzde 25 oyuyla mı İstanbul’u aldı? 6’lı masa cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçilerinden önce öyle bir havaya girmişlerdi ki bakanlıklar, cumhurbaşkanlığı yetkileri paylaşılmış 12 bin yüksek bürokrat paylaşılmıştı. Bürokratlar hangi partilere dağıtılacak belirlenmişti. 6’lı masa üyeleri birbirlerine nankörlükten ihanete, hainlikten yan kesiciliğe kadar birçok hakaretlerde bulunmuşlardır. Sonuç olarak Genel Başkanımız İYİ Parti içerisinde görev yapan bazı eski arkadaşlarımızın haysiyetini de düşünerek konumlandırdıkları yerin kendilerine, ülkeye zarar verdiğini hatırlatmıştır

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