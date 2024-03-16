MHP Kurultayı yarın: Genel başkan ve parti yönetimi seçilecek

MHP yarın 14. Olağan Büyük Kurultayı'nı yapmaya hazırlanıyor. Kurultayda, Genel Başkan ile birlikte 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK), 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi seçilecek.

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak Büyük Kurultay, "Ülke için var olduk, bir ülküye yâr olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" sloganı ve temasıyla gerçekleştirilecek.

Kurultayda, Genel Başkan ile birlikte 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK), 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi seçilecek. Kurultayın ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak.

Kurultay için hazırlanan yeni reklam filmi de yayınlandı. Reklam filminde, "Vatan sevgisi, ülkü, dava, bayrak, istiklal ve şehit" vurgusu yapılıyor.