MHP, Hapis Cezası Alan Üyesini MYK'ya Seçti

MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Mesut Samanlı'nın, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki bir okul müdürünü tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 6 ay 22 gün hapis cezası aldığı belirlendi. Bu cezanın kesinleşmesinin ardından Samanlı, 17 Mart 2024 tarihinde yapılan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda MYK üyeliğine seçildi.

Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, 2015 yılında, Mesut Samanlı'ya ait bir şirket, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Kurşunlu Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nun yemek ve temizlik işlerini üstlenmişti. Okul müdürü M.U., hizmetlerin eksik yapıldığı gerekçesiyle şirket hakkında bir tutanak düzenledi. Bu gelişmeye tepki gösteren Samanlı, 11 Mart 2015 tarihinde müdürü arayarak, iddialara göre, küfürler eşliğinde tehditlerde bulundu. Bunun üzerine M.U., Samanlı hakkında suç duyurusunda bulundu. Malatya Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Samanlı'ya yönelik "tehdit ve hakaret" suçlamasıyla 21 Mayıs 2015 tarihinde iddianame hazırladı. Dava sürecinde, Samanlı'nın daha önce benzer suçlardan ceza aldığı ve adli sicil kaydının kabarık olduğu ortaya çıktı.

2020 yılında mahkeme, Mesut Samanlı'yı hakaret suçundan 1 yıl 3 ay, tehdit suçundan ise 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Samanlı, bu karara itiraz etti ve dosya Yargıtay'a taşındı. Ancak Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi, 24 Ocak 2023 tarihinde "basit yargılama usulü yönünden değerlendirme yapılmaması" nedeniyle kararı bozdu. 16 Eylül 2023'te yeniden görülen davada ise Samanlı'ya, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Cezanın kesinleşmesinin ardından Samanlı, MHP'nin büyük kurultayında MYK üyeliğine seçildi.