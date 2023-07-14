MHP gerici bakana koltuk değneği oldu: 'Kız okullarının da olması zenginliktir'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde kız okulları kurmanın, kız çocuklarının okula gönderilmemesini engelleyecek bir çözüm olabileceğini savunmuş; Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" dediğini iddia eden Tekin, "Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" demişti.

Tekin'in açıklamaları kamuoyunda büyük tepki çekerken; Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici destek vermişti.

MHP KOLTUK DEĞNEĞİ OLDU

Tekin'e bir destek de MHP'den geldi.

Haber7'ye değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Karma okullarla birlikte kız okullarının da olması zenginliktir. Kız öğrencilerin hem karma okullarda hem kız okullarında okumalarının bir sakıncası yok. Bunun laiklikle de bir alakası yok” diye konuştu.

“Laikliğin ortadan kaldırılacağı iddiası gerçek dışı bir iddiadır. Laikliğe bir şey olmaz” diye konuşan Yıldız, “kız okullarının laikliğe zarar vereceği” düşüncesinin ‘cahilce’ olduğunu dile getirdi.

“BİZ BU TERANELERİ ÇOK DİNLEDİK”

“Laiklik elden gidiyor” diyerek laikliği kendi amaçları doğrultusunda yorumladıklarını kaydeden Yıldız, “Bunlar laikliği, demokrasiyi bilmiyorlar. İnançlı ve inançsız olmanın ne olduğu bilmiyor. Milletin üzerinde ‘Demokles’in kılıcı’ gibi “Laiklik elden gidiyor” falan... Biz bu teraneleri çok dinledik. Bizim ülkemizde Anayasa’nın ilk 4 maddesi belli. Bunu da Cumhur İttifakı sıkı sıkıya sahipleniyor. Laiklik öyle tehlikede falan değil.” ifadesinde bulundu.