Soylu'nun sağ kolunun ballı maaşına son: İstifa etti

Eski İçişleri Bakanı şimdiki AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun "sağ kolu" olarak bilinen ve Ali Yerlikaya’nin İçişleri Bakanı olarak atanmasıyla İçişleri Bakan yardımcılığı görevinden alınan İsmail Çataklı, Emlak Konut’un yönetiminden de istifa etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş. Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde; şirketin bağımsız yönetimi kurulu üyeleri İsmail Çataklı ve Burak Demiralp'in 11 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yönetimi kurulu üyeliği ve görev aldıkları tüm komitelerden istifa ettiklerini açıkladı.

FETÖ DOSYASI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

BirGün'ün haberine göre; Çataklı'nın adı geçtiğimiz yıl kardeşi Osman Çataklı'nın iki farklı FETÖ listesinde yer aldığı iddiası ile gündeme gelmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları hakkında hazırlanan dosyanın savcılığa teslim edilmesine tepki göstermiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Bakan yardımcın İsmail Çataklı'nın kardeşi FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? Çık de ki ‘Değil, benim bakan yardımcımın kardeşi FETÖ firarisi değil' de" ifadeleriyle seslenmişti.

Çataklı da kardeşinin FETÖ firarisi olduğunu Özel’in açıklamasıyla öğrendiğini söyleyerek "Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir" açıklaması yapmıştı.

Dönemin İçişleri Bakanı Soylu da Çataklı'ya sahip çıkarak "Övünülecek bir devlet adamıdır" ifadesini kullanmıştı.