Rapor ortaya çıktı: ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında 300 milyon TL'yi kim ödemedi?

‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına 1 milyar lira bağışlayacağını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut’un 300 milyon lirayı halen ödemediği ortaya çıktı.

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Rapor ortaya çıktı: ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında 300 milyon TL'yi kim ödemedi?

6 Şubat depremlerinden sonra 15 Şubat’ta ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla bağış kampanyası düzenlenmişti. Yardımların AFAD ve Kızılay’a verileceği bildirilmişti.

Toplamda vaadedilen bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin lirayı bulmuştu. Ama 14 Mart’taki açıklamada 41 milyar 28 milyon 364 bin lira halen yatırılmadığı belirtilmişti.

ARANAN PARANIN BİR KISMI BULUNDU

Diken'den Bilal Çelik'in haberine göre, canlı yayında Emlak Konut’tan kampanyaya 1 milyar lira bağış vadedilmişti. Ama bunun 300 milyon TL'sinin hala yatırılmadığı ortaya çıktı.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO), 1 Ocak-31 Mart tarihlerini kapsayan faaliyet raporuna göre söz verilen paranın sadece 700 milyon lirası yatırıldı.

Raporda şu not düşüldü: 

“Yönetim kurulunun almış olduğu 15 Şubat 2023 tarihli kararla merkez üssü Kahramanmaraş olan ve on bir ili etkileyen depremler nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına 1 milyar lira nakdi ve ayni bağış yapılmasına karar verilmiştir. Belirlenen yardım tutarının 700 milyon liralık kısmı ara dönem sonu itibarıyla gerçekleştirilmiştir.”

Rapor ortaya çıktı: ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında 300 milyon TL'yi kim ödemedi? - Resim : 1

Raporda, kalan 300 milyon TL'nin yatırılıp yatırılmayacağına ilişkin bilgi yer almadı.

REKLAM, PERSONEL GİDERİNİ ÜÇE KATLADI

Aynı raporun giderler bölümünde, üç ayda seyahat giderlerinin geçen yılın üç ayına göre neredeyse iki katına çıkarak 4 milyon 360 bin liraya ulaştığı görüldü.

Rapora göre şirketin üç aydaki reklam giderleri, personel giderlerinin üç katından fazla. Buna göre ocak-mart döneminde reklama 35 milyon 865 bin lira ödenirken, personele 11 milyon 163 bin lira ödendi.

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