AB'nin "büyük ortağı"ndan yeşil ışık... Scholz: AB ile Türkiye arasında yakınlaşmadan ümitliyim

Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde AB kartını masaya sürmesi Avrupa'nın gündeminde. Birliğin "büyük abisi" konumundaki Almanya Başbakanı Scholz, önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ümitli olduğunu söyledi.

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AB'nin "büyük ortağı"ndan yeşil ışık... Scholz: AB ile Türkiye arasında yakınlaşmadan ümitliyim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde gerçekleşen NATO Zirvesi’nde İsveç’in üyeliğinin onayı karşısına AB üyeliği kartını masaya sürdü. NATO Zirvesi’nin gündemine oturan Türkiye – AB üyeliği tartışmalarında yeni açıklamalar geliyor.

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DW Türkçe’de yer alan habere göre; Almanya Başbakanı Olaf Scholz, başkent Berlin'de geleneksel olarak yaz tatili öncesinde düzenlenen basın konferansında 90 dakika boyunca gündemdeki çeşitli konularda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SCHOLZ, TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİNDEN UMUTLU: “GELİŞMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİM”

Başbakan Scholz toplantıda önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında bir yakınlaşma olmasından ümitli olduğunu söyledi. Scholz "AB ile Türkiye ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi yönde gelişmesi için" çaba göstereceğini belirtti.

Haziran ayındaki AB zirvesi öncesinde AB Komisyonu'nun Türkiye ile ilişkilerin durumuyla ilgili kapsamlı bir rapor sunmasını istediğini hatırlatan Scholz, bu önerinin "AB ile Türkiye arasında yeni, daha iyi ve daha da iyileştirilmiş ilişkiler için yeni bir başlangıç yapma" umuduyla bağlantılı olduğunu söyledi. Bu girişimin "AB'nin buna bir ilgi duyduğuna dair bir işaret" olarak algılandığını belirten Scholz "Dileğim bunu da başarabilmemizdir" ifadelerini kullandı. 

ERDOĞAN'IN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Litvanya'daki NATO Liderler Zirvesine katılmadan önce Ankara'da yaptığı açıklamada "Gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" çıkışını yapmıştı.

Scholz zirvede bu öneriyi reddetmiş ve İsveç'in NATO üyeliği ile Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin birbiriyle bağlantısı olmadığını belirtmişti. 

Almanya Başbakanı Scholz'den Türkiye açıklamasıAlmanya Başbakanı Scholz'den Türkiye açıklamasıDünya
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