Alevler ormanlık alana sıçradı: Bodrum yangını büyüyor

Milas-Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüyor.

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Alevler ormanlık alana sıçradı: Bodrum yangını büyüyor

Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında yol kenarındaki otların tutuşması ile başlayan yangın, kısa sürede rügzarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Alevler geniş bir alana yayılırken, yağına havadan ve karadan müdahale başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan uçak ve helikopter yangın için havalanırken, yer ekipleri de karadan müdahale ediyor. Yangına Muğla büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Kaynak: İHA

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